Brigitte Giraud, prix Goncourt 2022, attire la foule à Valence

Depuis qu'il fait de la politique à Valence, depuis 1995 donc, le maire Nicolas Daragon n'avait jamais vu de lauréat du prix Goncourt à l'Hôtel de Ville. C'est chose faite depuis ce mercredi 30 novembre 2022 et la venue de Brigitte Giraud. Plus de 100 personnes se sont serrées sur les bancs moelleux de la salle des mariages pour écouter l'interaction entre l'autrice et la libraire co-organisatrice de l'événement, Sophie André.

Le roman à caractère autobiographique de Brigitte Giraud, "Vivre vite", lauréat du prix Goncourt 2022, évoque les multiples possibilités, "ce qui aurait pu se passer" dans la vie de l'autrice dans les mois précédant le décès prématuré de son compagnon de l'époque, à moto, à Lyon.

"Ces rencontres avec des librairies qui m'avaient contacté avant le 3 novembre, avant le prix, ont d'autant plus de valeur à mes yeux", souriait Brigitte Giraud à l'issue d'une longue séance de dédicaces.

Comme tout événement, sa venue à Valence post-Goncourt est le fruit du hasard, elle avait été prévue de longue date et bien avant l'obtention du fameux prix. C'est ce qui a largement fait monter la demande pour cette rencontre chez les clients de librairie, et c'est par le hasard d'une visite d'un cadre de l'équipe municipale que celle-ci a pu être délocalisée à la mairie.

Les Valentinois qu'on y croisait était aussi bien des connaisseurs de la littérature que des curieux, venus écouter les paroles de l'autrice. Ils s'y intéressaient d'autant plus que celle-ci parle énormément de Lyon dans ses livres, on a aussi appris à cette occasion qu'elle aimait venir se ressourcer dans le Vercors. Elle en aura certainement besoin suite à cette tournée des librairies de France.