Brigitte Lefèvre devient la nouvelle présidente de la Comédie de Clermont

Michel Rollier quitte la présidence de la Comédie de Clermont, Scène Nationale. C'est une danseuse, issue de l'Opéra de Paris, Brigitte Lefèvre, qui lui succède.

Elle n'est pas très connue du grand public, mais Brigitte Lefèvre est un grand nom de la danse et de l'Opéra de Paris. Elle a longtemps appartenu au ballet avant de devenir directrice de la danse de l'Opéra. Un poste essentiel où elle a succédé à Patrick Dupond avant de passer la main 19 ans plus tard à Benjamin Millepied, deux danseurs plus médiatiques. Elle a donc dirigé le ballet de l'Opéra de Paris de 1995 à 2014. Seul Serge Lifar, autre danseur légendaire, a occupé ce poste plus longtemps. Aujourd'hui, elle est aussi présidente de l'Orchestre de chambre de Paris et directrice du festival de danse de Cannes.

Brigitte Lefèvre nommée à l'unanimité à la Présidence de la @ComedieClermont scène nationale et succède ainsi à Michel Rollier. pic.twitter.com/FHWXQ8FVBR — La Comédie (@ComedieClermont) October 19, 2017

Brigitte Lefèvre est très heureuse de cette nomination pour trois ans à la présidence de la Comédie de Clermont-Ferrand. D'autant qu'elle va lancer le chantier de la Scène Nationale sur le site de l'ancienne gare routière. Elle souhaite accompagner au mieux ce dossier et soutenir les projets du directeur de la Comédie, Jean-Marc Grangier, dont elle apprécie les compétences. Plus globalement, c'est toute l'équipe de la Comédie qu'elle salue, pour son travail et son enthousiasme. Brigitte Lefèvre n'oublie pas que la ville de Clermont-Ferrand est candidate au titre de capitale européenne de la culture en 2028. "Moi je trouve formidable qu'il y ait ce projet".