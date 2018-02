Bayeux, France

Le secret avait été bien gardé. Brigitte Macron était à Bayeux (Calvados) ce lundi 19 février. La première dame de France a visité en fin de matinée le musée de la célèbre Tapisserie. Ce n'est pas la première fois que Brigitte Macron voyait la Tapisserie de Bayeux confectionnée au 11e siècle par la Reine Mathilde. Mais la première dame de France voulait la revoir avant son éventuel prêt aux Anglais.

De la Reine Mathilde à la première dame de France

Une annonce faite en janvier dernier par Emmanuel Macron en visite en Grande Bretagne. Brigitte Macron a été accueillie ce lundi matin dans la cité bajocasse par Patrick Gomont, le maire de la ville, accompagné de Loïc Jamin, maire-adjoint en charge des musées, et Antoine Verney, conservateur du musée de la Tapisserie. Une visite que Madame Macron a souhaité "la plus simple et la plus discrète possible" a indiqué, dans un communiqué, la ville de Bayeux.

Brigitte Macron a montré un grand intérêt pour l'œuvre" a déclaré le maire de Bayeux

La première dame de France a ensuite rejoint le centre-ville pour un déjeuner privé avant de repartir.