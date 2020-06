Les commerçants de Bayeux orphelins des Touristes britanniques

D'ordinaire, les Britanniques sont les touristes les plus nombreux à Bayeux derrière la clientèle américaine.

Mais rares sont les commerçants bayeusains à les avoir vu depuis mars. "C'est une ville qu'ils aiment beaucoup en plus, déplore Mélinda Azais, qui a repris en mars dernier le restaurant "The Tapestry Garden."

On a une histoire commune qui explique leur présence nombreuse à Bayeux. On est à deux pas du musée de la Tapisserie, on est à quelques kilomètres des plages du débarquement et puis il y a aussi le cimetière militaire britannique. C'est un lieu stratégique pour les Touristes britanniques."

Musée de la Bataille de Normandie à Bayeux © Radio France - Olivier Duc

Les trois musées de la ville ont connu une affluence divisée par six ce week-end lors des commémorations du débarquement.

La volonté du gouvernement britannique de mettre en place une quatorzaine pour les voyageurs étrangers ne fait que repousser encore un peu plus loin leur retour.

"Cela veut juste dire qu'il n'y aura pas d'Anglais cette année, tranche Thierry, le co-gérant de la brasserie "La Civette". Ils ne vont pas prendre cinq semaines de vacances pour venir une semaine. Déjà, on craignait l'année dernière avec le Brexit. Alors le Brexit additionné à la crise sanitaire... donc pas d'Américains, pas d'Anglais : ça va être une saison plus que calme."

Le maire adjoint en charge du Tourisme concède le coup dur mais veut croire que la clientèle française permettra au commerce de la ville de reprendre un peu de couleur pendant la saison. Elle représentait 90% des visiteurs le week-end des commémorations.

"Cette quatorzaine est une contrainte de plus, on n'avait pas besoin de cela effectivement. On prend acte des décisions gouvernementales. On va regarder ce qui se passe dans les prochaines semaines.

On s'y attendait un peu, explique Loïc Jamin. C'est pour cela que depuis plusieurs semaines on travaille les clientèles françaises pour être au rendez-vous de cette clientèle nouvelle pour nous puisqu'on n'a pas cette habitude de voir beaucoup de Français sur la destination de Bayeux.

On est plutôt de l'ordre de 70% de touristes étrangers habituellement. Il faut se réinventer sur un nouveau tourisme. C'est ce dont à quoi on travaille maintenant."