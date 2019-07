Brive Festival 2019 : deux fois plus de toilettes que l'an dernier pour éviter les énormes files d'attente

La 16e édition de Brive Festival s'ouvre ce vendredi dans les jardins de la Guierle. Pour le confort des festivaliers, après les difficultés rencontrées en 2018, le nombre de toilettes est multiplié par deux. Il y a aussi plus de bars et de guichets pour charger les cartes magnétiques de paiement.

Brive-la-Gaillarde, France

C'est parti pour Brive Festival ! La 16e édition du plus important événement musical du Limousin s'ouvre ce vendredi avec RK, les Négresses Verts et Soprano sur la grande scène. Naya et Samaka se produiront sur la scène Corrèze. Que celles et ceux qui vont aller au festival cette année soient rassurés : les très longues files d'attente de l'an dernier aux toilettes devraient normalement être évitées. Les organisateurs ont, en effet, tiré les leçons et plusieurs éléments ont été pris en compte pour le confort des festivaliers.

Deux fois plus de toilettes

Premier élément : les WC. " Cela a été un point noir en 2018 " ne cache pas Stéphane Canarias, le directeur de Festival Production qui porte Brive Festival. Élément pris au sérieux car certains festivaliers ont parfois attendu plus d'une heure, colère à la clé. En conséquence, " nous avons doublé le nombre de toilettes " dit-il, avec un ajout de cabines plus important chez les femmes, et une capacité légèrement augmentée chez les hommes. Reste un élément : l'organisation ne peut rien au fait que tout le monde s'y presse en même temps, entre les concerts principalement

Plus de bars et des désoiffeurs

C'est à ce moment qu'une ruée sur les bars est observée. Deux nouveaux bars sont ajoutés à ceux qui existaient déjà : un dans la fosse du côté où il n'y en avait pas, l'autre dans le kiosque de la Guierle reconstruit dernièrement. "Des désoiffeurs, avec une petite citerne sur le dos, sillonneront la fosse et les allées pour venir au devant des festivaliers " continue Stéphane Canarias.

Plus de guichets cashless

Pour payer, le cashless est en vigueur sur le site de Brive Festival (bars, restauration et produits dérivés). Il s'agit d'une carte magnétique qu'il faut alimenter avec sa carte bancaire à des guichets dédiés. Pour, là encore, limiter les longues files d'attente, les effectifs sont " multipliés par trois " cette année.