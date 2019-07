Brive Festival 2019 : un off, gratuit, rempli de rendez-vous originaux

Alors que la 16e édition de Brive Festival s'est ouverte ce vendredi soir, le festival off, gratuit, a aussi démarré dans les rues de la cité gaillarde. Plus de 45 concerts gratuits et des rendez-vous atypiques sont proposés.

A côté du in, le festival off est gratuit avec plus de 45 concerts proposés

Brive-la-Gaillarde, France

A côté du in de Brive Festival dont la 16e édition a débuté ce vendredi, il y a le festival off, mis en place l'an passé et reconduit cette année. Plus de 45 concerts gratuits dans des bars partenaires et sur des places de la ville sont proposés avec de nombreux groupes à l'affiche.

Lendemain de c'huitres, bal des princesses et des supers héros

Des moments forts, atypiques, à thèmes sont également programmés dès ce samedi. Ambiance guinguette à partir de ce midi pour "un lendemain de c'huitres" pour ceux qui ont un peu trop abusé ce vendredi soir avec éventuellement mal de cheveux. Une perruque, des huîtres, éventuellement un peu de vin blanc (avec modération) et de la musique comme fil conducteur de tous ces temps forts. Un "bal des princesses et des super héros" pour les enfants est prévu place du Civoire en milieu d'après-midi ce samedi.

Bal à papa, fiesta des Bleus

Dimanche, un "bal à papa" avec titres des années 70 et 80, et serveurs en tenue, sera proposé. Un cours de "salsa du dimanche", un blind test, mais également "la fiesta des Bleus", avec tournoi de baby-foot, un an après le titre Mondial de foot sont prévus. Lundi après-midi, un cours de zumba et un karaoké intitulé "la fête à Patrick" avant la venue de Bruel sur scène lundi soir se tiendront dans différents lieux. Le programme complet est à retrouver ici.