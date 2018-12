Brive Festival 2019 : ventes "sans précédent" pour le in, le off se précise

Brive Festival connait une vente de billets "sans précédent" pour son édition 2019, moins d'un mois après l'ouverture de la billetterie. Dans le même temps, il se confirme que le festival off, lancé l'an passé, sera reconduit et amélioré.

Brive Festival 2019 : les ventes vont bon train pour le in, les organisateurs travaillent aussi sur le off

Brive-la-Gaillarde, France

Les organisateurs de Brive Festival ont le sourire moins d'un mois après l'ouverture de la billetterie pour l'édition 2019 qui se tiendra du vendredi 19 au lundi 22 juillet. Ils font état de ventes de billets "sans précédent" dans la foulée de l'annonce des premiers noms pour cette 16e édition. Plus de 10.000 tickets ont déjà trouvé preneur, soit près de deux fois plus que l'an passé à la même période (5.500 places écoulées). Le meilleur démarrage des ventes est à mettre au crédit de la soirée du lundi 22 juillet avec Jenifer et Patrick Bruel, puis à celle du vendredi 19 avec Soprano et les Negresses Vertes. Celles de M et Maitre Gims sont un peu en retrait pour le moment.

Le off doit être "un facteur déclencheur"

En parallèle, ils planchent aussi sur le festival off qui, c'est confirmé, se tiendra à nouveau dans les rues de Brive après la réussite du premier organisé l'an passé. Il a connu un franc succès grâce à une quarantaine de concerts donnés sur une scène devant le théâtre et dans sept bars partenaires. L'évaluation précise est impossible, mais "on sait que plusieurs milliers" de personnes en ont profité lance Stéphane Canarias, le directeur de Brive Festival. Raison pour laquelle il a été décidé, en partenariat avec l'association des commerçants, de le reconduire. "L'an passé, le public n'était pas spécialement là pour le off car beaucoup l'ont découvert en arrivant ou parce qu'ils étaient de passage. Cette fois, on souhaite que le off soit un facteur déclencheur" continue Stéphane Canarias, "et qu'il incite les gens à venir à Brive spécifiquement, parce qu'en marge du in, il y un off entièrement gratuit".

Bal à papa, lendemain de c'huitres et tournoi de babyfoot

Ce festival off sera reproduit sous une forme revisitée, originale, innovante, "parfois étonnante" sourit Stéphane Canarias, "car on souhaite recréer des moments atypiques, et pas simplement centrés sur des concerts". Il se laisse aller à quelques confidences pour France Bleu Limousin. "Vous pourrez, le dimanche midi, participer au 'bal à papa' : un bal costumé avec de la musique sur vinyle".

Un 'lendemain de c'huitres' sera proposé, repas autour du célèbre fruit de mer et du vin (à consommer avec modération). "On fera aussi un cours de danse latino, car c'était une marque de fabrique du Brive Festival il y a quelques années. Et on sait qu'il y a beaucoup d'amateurs". Devant un bar du centre-ville, transformé en QG des amateurs de foot pour suivre la coupe du Monde 2018, l'anniversaire du titre mondial, devrait être fêté autour d'un tournoi de babyfoot accompagné d'un set de dj. Tout ça pour que tout Brive vive au rythme du festival.