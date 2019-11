Les premiers noms du Brive Festival 2020, qui aura lieu fin juillet, ont été dévoilés. Parmi les têtes d'affiches déjà confirmées, M.Pokora, Jean-Louis Aubert, Christophe Mae, Vitaa & Slimane, Yannick Noah ou encore Boulevards des Airs. Et la liste n'est pas close.

Brive Festival 2020 : M. Pokora, Jean-Louis Aubert, Christophe Mae et Yannick Noah en têtes d'affiche

Brive-la-Gaillarde, France

Les premiers noms des artistes qui participeront à Brive Festival 2020, qui aura lieu du 23 au 26 juillet, ont été dévoilés. Parmi les têtes d'affiches déjà confirmées : M. Pokora, Jean-Louis Aubert, Christophe Mae, Vitaa & Slimane, Yannick Noah ou encore Boulevards des Airs. Et la liste n'est pas close.

L'édition 2020 débutera dès le jeudi soir, avec des "habitués" du rendez-vous briviste : Jean-Louis Aubert, venu en 2017 avec les Insus, tout comme M. Pokora, ou encore le groupe Boulevards des Airs venu en Corrèze lors de l'édition 2016.

Le lendemain, le vendredi 24, le célèbre duo Vitaa & Slimane se produira sur la scène briviste, où l'on vivra aussi un véritable événement : le show de Roger Hodgson, ancien membre du groupe phare des années 70-80 Supertramp.

Roger Hodgson, en concert (photo août 2019) © Maxppp - Lionel Vadam

Roger Hodgson devrait d'ailleurs reprendre certains des grands tubes de Supertramp, comme "Give a little bit", "The logical song", "Dreamer" ou encore "Breakfast in America".

Le samedi soir, c'est de nouveau un "habitué" de Brive qui sera dans la cité gaillarde : Christophe Maé, qui s'y était déjà produit il y a deux ans. Ce soir là, on attend aussi l'énergique Yannick Noah, qui a récemment sorti son 11ème album.

Enfin, le dimanche 26 juillet, Catherine Ringer, la chanteuse mythique des Rita Mitsouko et le jeune groupe de rap 47 TER seront sur la scène de Brive Festival, pour clore l'édition 2020 dont les organisateurs espèrent qu'elle aura autant de succès que celle de 2019 qui avait réuni 36.000 festivaliers sur quatre jours, un record.