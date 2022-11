Brive Festival 2023 : Martin Solveig, Angèle, Gipsy Kings...sont de la party !

Le Brive Festival a dévoilé sa programmation. Comme chaque année, quatre soirées de concerts : 12 000 spectateurs sont attendus.

ⓘ Publicité

Artistes français et internationaux

Pour la 19ème édition du Brive Festival, les organisateurs répondent aux attentes des fidèles du festival. Ce sera notamment le cas avec la présence d'Angèle, la valeur très sure de la scène pop actuelle, déjà venue à Brive, mais aussi avec Lomepal, l'artiste français qui a le plus vendu de disques en 2022. Sans oublier Juliette Armanet, Adé et Izia. Autre valeur sure : les Gipsy Kings, toujours au top après 35 ans de scène et 20 millions d'albums vendus. Il y aura aussi les habitués comme Shaka Ponk, pour qui cela sera la tournée d'adieu à la scène. Il y aura également l'anglais Craig David et le DJ Martin Solveig.

Pas d'augmentation des tarifs

Côté découverte, c'est un jeune Belge qui a été invité, Pierre de Maere, et le Latino-américain Nicky Jam : un quasi-inconnu en France mais qui est pourtant la star mondiale absolue de la musique latine. Il totalise 16 milliards de vues et de stream sur les réseaux sociaux : un record.

Le Brive Festival aura lieu du 20 au 23 juillet. La billetterie est ouverte : le prix des entrées n'augmente pas. On retrouvera également les tarifs famille et tribu. Il y a même une nouveauté avec des pass famille à placement debout, à partir de 88 euros, et des pass tribu de 5 billets, achetés à 39 euros.