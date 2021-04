Brive Festival annulé, un plan B sera proposé en remplacement

"Il n’est techniquement pas possible que le Brive Festival se tienne en l'état" précise le communiqué de Brive festival. C'est de fait la configuration de la place de la Guierle qui ne permet pas d'envisager la tenue de l'événement en cette période de crise et ce malgré les annonces du déconfinement qui autorise une jauge à 5000 personnes au maximum assises et distanciées . Ce qui nécessite une tribune de 7 500 places. Impossible à positionner sur le site. "C'est plus grand que la grande tribune du CAB" précise le directeur du festival Stéphane Canarias

Une tribune de 7500 places

C'est donc décidé : l'édition 2021 qui devait avoir lieu du 22 au 25 juillet est annulée. L'intégralité des billets sera remboursée. Mais les organisateurs de Brive Festival ne pouvaient se résoudre à ne rien proposer. Alors ils présenteront le 6 mai Le Plan B avec "un nouveau projet, un nouveau lieu, une nouvelle programmation et une nouvelle billetterie" précise le communiqué. Une tribune de 7500 places sera installée, soit une tribune de 65m de large, 50m de profondeur et 15m de hauteur, dans un lieu encore tenu secret. Et une nouvelle programmation donc mais pas au rabais du tout annonce Stéphane Canarias. "Malgré le contexte qui est difficile, on va proposer le meilleur des artistes français du moment".