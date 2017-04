Brive Festival complète son affiche avec Black M

Brive Festival a bouclé sa programmation pour l'édition 2017, avec une 5ème soirée dédiée aux musiques urbaines et à l'électro. En vedette, le chanteur Black M, avec les rappeurs Big Flo & Oli, le duo Ofenbach, et MØME.

Avec 5 nouveaux artistes, l’édition 2017 de Brive Festival, du 20 au 24 juillet, est désormais bouclée. Les organisateurs ont dévoilé la programmation de la 5ème soirée, qui sera dédiée à l'électro et aux musiques urbaines.

Deux des nouveaux noms annoncés connaissent déjà la scène gaillarde ! Black M était venu en 2015 avec son album certifié disque de diamant : « Les yeux plus gros que le monde ». Le rappeur reprendra les titres déjà bien connus de son dernier album « Éternel insatisfait » sorti en 2016. Il sera sur scène avec les rappeurs Big Flo & Oli déjà venus en 2013 en 1ère partie de IAM, leurs mentors. Brive Festival a été le 1er festival à les accueillir. Sur cette soirée, il y aura aussi deux DJ : Ofenbach, duo notamment remarqué par son titre « What I Want » ou encore « You Don’t Know Me », et MØME avec son tube « Aloha » certifié disque de platine en France.

