Brive Festival décroche le gros lot pour l'édition 2022 avec les Black Eyed Peas

C'est l'annonce qui risque de mettre le feu dans les esprits. Les Black Eyed Peas seront à Brive Festival en juillet 2022. Un événement énorme, le plus gros sans doute dans l'histoire du festival briviste.

Leur photo fait la une depuis ce lundi du site internet de Brive Festival. La direction du festival annonce la venue lors de l'édition 2022 de l'un des plus gros poids lourds de la scène mondiale, les Black Eyed Peas. Le groupe californien se produira sur la scène des Trois-Provinces le jeudi 21 en ouverture du festival qui se déroulera jusqu'au dimanche 24. C'est la plus grosse affiche jamais annoncée par Brive Festival. Black Eyed Peas a porté l'étendard du hip-hop dans le monde entier au tournant des années 2010. Il a vendu 35 millions d'albums et 21 millions de singles. Après une pause il a fait son grand retour en 2020 avec l'album Translation. La billetterie ouvrira le 23 novembre.