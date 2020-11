Brive Festival : deux nouvelles grandes pointures de la chanson française pour se relancer en 2021

La Direction de Brive Festival, dont l'édition 2020 n'a pu avoir lieu en raison du contexte sanitaire, annonce les venues en 2021 de Julien Clerc et de Pascal Obispo, pour étoffer encore la programmation du festival de l'année prochaine qui aura lieu du 22 au 25 juillet.

Pour la première fois à Brive

Ils viennent s’ajouter à la programmation déjà annoncée de Nekfeu, Jean-Louis Aubert, Vianney, M. Pokora, ou encore Catherine Ringer et Vitaa & Slimane.

Julien Clerc, inoubliable interprète des tubes comme "Ma préférence" ou "Ce n’est rien" foulera la scène du festival le vendredi 23 juillet, en lieu et place de Supetramp’s Roger Hodgson qui vient d’annoncer l’annulation de sa tournée mondiale incluant les festivals français. C'est la première fois que Julien Clerc se produira au festival briviste.

Quant à Pascal Obispo, il sera sur la scène de la Guierle le samedi 24 juillet. L'auteur et interprète de "Plus que tout au monde", "Tu vas me manquer", "Lucie", ou "Tombé pour elle" fera aussi sa première participation à Brive Festival.

Réservation déjà ouvertes

La billetterie est déjà ouverte sur le site du Brive Festival, car les billets ou les Pass pour ce rendez-vous majeur de l'été musical en Limousin constituent souvent de beaux cadeaux de Noël. A cet égard d'ailleurs, la Direction de Brive Festival précise "_qu'_en cas d’annulation ou en cas de jauge réduite, des mesures compensatoires pourront être proposées comme nous avons pû le faire pour cette année 2020". Ce que personne n'espère.

La Direction de Brive Festival devrait enfin annoncer encore prochainement la venue d'un autre artiste majeur, pour la soirée du samedi 24 juillet.