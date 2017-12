Cabrel, Vianney et Oreslan parmi les têtes d'affiches du Brive Festival 2018

Les organisateurs du Brive Festival commencent à lever le voile sur la programmation de la quinzième édition de cet événement musical le plus important sur le territoire Limousin. Parmi les têtes d'affiche l'an prochain : Vianney, Orelsan, Francis Cabrel et bien d'autres.

La quinzième édition de Brive Festival se prépare activement et les premiers noms des artistes présents ont été dévoilés ce mardi. L'été prochain, il y en aura encore pour tous les goûts avec en ouverture notamment un concert de Vianney, le 20 juillet. Le rappeur Orelsan viendra le lendemain et Francis Cabrel doit aussi se produire sur la scène qui sera installée place de la Guierle , de même qu'Amir, révélé par l'émission The Voice ou encore le creusois Gauvain Sers. Le groupe de rock Shaka Ponk sera également de la partie.

L'an dernier le Brive Festival a attiré 34.200 spectateurs. Un événement qui continue d'évoluer puisqu'il y aura aussi un festival Off pour l'édition 2018, avec une trentaine d'autres concerts gratuits dans les cafés et brasseries de Brive.