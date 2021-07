Brive Festival : "Le plus important c'était de pouvoir jouer et se retrouver avec les artistes et le public"

Entre jeudi et dimanche dernier, près de 15.000 personnes ont profité des concerts proposés pour le Plan B de Brive Festival, selon Stéphane Canarias, le directeur du festival. C'est deux fois moins que d'habitude, sachant que les jauges étaient réduites par rapport aux autres années, en raison du contexte sanitaire. La soirée de vendredi a aussi dû être annulée à cause d'une alerte aux orages. Malgré tout, le bilan est positif précise Stéphane Canarias.

"En un mot c'est beaucoup de joie. On est heureux de s'être retrouvés avec les artistes, le public et l'équipe du festival." Pour les organisateurs, il n'est d'ailleurs pas question de s'appesantir sur les chiffres, même s'ils sont en train d'établir le bilan financier de l'événement. "L'important c'était de jouer, de retrouver des émotions telles que peuvent les procurer les festivals et les concerts" insiste Stéphane Canarias. Le directeur de Brive Festival souligne aussi l'implication des 180 entreprises partenaires et des collectivités, dont le soutien a été essentiel pour organiser ce Plan B. Il tient à les remercier chaleureusement.

On a démontré à travers cette édition qu'on était des gaillards ! - Stéphane Canarias

L'essentiel était d'être là, même avec un festival réduit précise encore son directeur qui n'imaginait pas l'annulation de l'événement deux années de suite. "On a démontré à travers cette édition qu'on était des gaillards et qu'on était véritablement capables de répondre aux contraintes sanitaires, économiques, techniques, pour pouvoir jouer et nous retrouver" conclut Stéphane Canarias. Les organisateurs réfléchissent déjà à la prochaine édition, même s'ils ne veut pas trop s'avancer sur la forme que prendra Brive Festival en 2022. Tout dépendra de l'évolution de la situation sanitaire et du bilan financier définitif de cette année.