Brive-la-Gaillarde, France

Véronique Sanson se rajoute à la liste des têtes d'affiche du festival de Brive. "Brive Festival est fier d’accueillir l’une des figures de la chanson française aux 45 ans de carrière" dit le communiqué de Festival Production, organisateur de Brive Festival, qui réussit le très joli coup de faire venir la chanteuse et pianiste sur le sable de la Guierle. Après six ans d'absence, celle qui est repartie en tournée en 2017 s'arrêtera donc en Corrèze et ce sera vendredi 20 juillet pour la première soirée de concerts dans la cité gaillarde.

Cabrel, Orelsan, Gauvain Sers

Ce soir là, Vianney est aussi à l'affiche alors qu'une première partie sera dévoilée prochainement. Véronique Sanson rejoint aussi Orelsan, Francis Cabrel, Amir, Gauvain Sers, Shaka Ponk les premiers artistes annoncés auxquels se sont ajoutés les Brigitte et Eddy de Pretto pour cette 15e édition.