Brive lance son petit train touristique

A partir du 6 mai prochain un petit train touristique circulera dans les rues de Brive-la-Gaillarde. Une nouvelle offre touristique qui devrait vite séduire les visiteurs.

Il n'y en avait jamais eu à Brive. Le tout premier petit train touristique de la cité gaillarde circulera donc à partir du 6 mai prochain jusqu'en septembre. En mai, juin et septembre il roulera les lundis, jeudis et vendredis. En juillet et août ce sera tous les jours sauf le mardi. Il aura trois gares de départ : devant l'Office de tourisme de la place du 14 juillet; rue des Échevins; place du Maréchal de Lattre de Tassigny. La balade durera environ une demi-heure.

Le parcours se cantonnera au centre-ville historique et au Pont Cardinal. Le train fera également la part belle à quelques bonnes adresses emblématiques de Brive, notamment la Chocolaterie Lamy ou la distillerie Denoix. Car l'idée, reconnait l'office de Tourisme, est aussi de faire découvrir certains lieux où les touristes pourront avoir envie de retourner par la suite. Une bonne perspective en tous cas : les trains touristiques cartonnent partout. celui de Limoges par exemple a transporté 10 000 personnes l'an dernier.