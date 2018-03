Brive-la-Gaillarde, France

La médiathèque de Brive remet ça ! Après l'incroyable succès de sa première braderie de livres (vendus 1€ le matin puis 0,50€ l'après-midi) en 2016, elle va à nouveau mettre en vente un important stock d'ouvrages cette année. La vente aura lieu samedi 31 mars de 9h30 à 17h face à la médiathèque, à côté de la collégiale Saint-Martin.

5.500 livres et 200 CD au prix de 3€

Comme en 2016, des livres un peu abîmés et des contenus obsolètes seront mis en vente pour permettre le renouvellement du fonds et faire place aux nouveautés. Il y aura tous types de livres (romans, documentaires, BD, etc.) et pour tous les âges. Environ 5.000 ouvrages de la médiathèque et 500 du Centre Edmond Michelet seront à saisir. Mais aussi, et c'est une nouveauté, environ 200 CD sortis des collections de la médiathèque. Livres et CD seront vendus au prix de 3€ jusqu’à 13h, puis 2€ jusqu'à la fin de la vente. En 2016, cela avait permis de récolter près 4.000€ qui avaient ensuite été réaffectés pour faire de nouvelles acquisitions. Cela sera à nouveau le cas cette année.