Brocante artistique à l'espace TEM de Goviller, un lieu "immense", "magique"

L'orage matinal n'a pas freiné les visiteurs ! Ils sont venus nombreux ce mardi 15 août pour la 7e édition de Broc'Arts, une brocante de fonds d'ateliers d'artistes proposée par l'espace d'art contemporain TEM (Trace et Mouvement), à Goviller, près de Vézelise (Meurthe-et-Moselle).

Un peu de matériel mais aussi des œuvres, le tout vendu à prix abordable. Les visiteurs ont pu aussi admirer l'exposition en cours depuis le 11 juin et visible jusqu'au 1er octobre dans cette ferme de village entièrement rénovée par Claude et Alyne Rosenkrantz et dédiée à l'art depuis 1992.

Le plasticien Jac Vitali et ses œuvres petits formats vendues à Broc'Arts © Radio France - Isabelle Baudriller

"On est surpris par l'immensité du lieu et la qualité de ce qui est exposé, c'est vraiment intéressant ! Il y a de l'espace, les œuvres sont magnifiques, c'est vraiment très chouette ! C'est un peu perdu à la campagne et on ne s'y attendait pas, une belle découverte !" entonnent Thierry, Sylvie et Maryvonne venus de Metz à l'invitation d'une amie artiste.

Un espace d'exposition immense, un écrin "magique" selon les artistes © Radio France - Isabelle Baudriller

Les artistes sont enchantés également : "C'est un lieu magique, une petite perle dans la campagne" s'enthousiasme ainsi Jac Vitali, plasticien qui a exposé 9 fois ses tableaux dans cette galerie XXL. "Moi j'adore, j'étais déjà venu avec des amis qui exposaient deux-trois années de suite", explique Xavier Gury qui vend pour l'occasion ses dessins "5€ les 10 grammes". "Etre ici, c'est une vraie visibilité. Je pense que les gens viennent à la fois pour un lieu, le jardin et pour la renommée. Y être, c'est mieux que ne pas y être !"

Xavier Gury, ses toiles et ses dessins © Radio France - Isabelle Baudriller

TEM a accueilli 163 visiteurs dimanche 13 août. "C'est énorme pour nous à gérer", souligne Alyne Rosenkrantz, "on voit toujours des personnes qui sont étonnées, qui ont des grands yeux ouverts quand ils arrivent. Parce que le lieu est quand même atypique." Depuis plus de 30 ans aujourd'hui.