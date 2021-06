"Brognard, notre Méditéranée", clament les fidèles de la base de loisirs du Pays de Montbéliard

C'était l'endroit idéel pour traverser cette journée de mercredi la plus chaude de la semaine. La base de loisirs de Brognard dans le Pays de Montbéliard est parée pour une saison estivale, désormais soulagée des contraintes sanitaires. Les plus fidèles sont encore les anciens. Mais pas que...

Vous ne pouvez pas les manquer. Les plus fidèles de la base de loisirs du Pays de Montbéliard à Brognard sont ces anciens qui ne manquent aucune journée sur les berges du plan d'eau. "Même lorsque le temps est gris et couvert, on est là".

Ces aînés fuient le sable chaud pour se replier sur la partie herbeuse des berges. "On est un petit groupe de retraités à venir tous les jours, sur notre petite murette, surplombant le plan d'eau", explique Ginette. "Parfois, on se baigne même hors limite, mais tout près de celle-ci et en toute discrétion" ajoute Eugène. "C'est notre Méditerranée à nous. On en est fier." conclut Mariette.

L'Aquatik' Park rouvre ce samedi à Brognard © Radio France - Christophe Beck

Ce mercredi était la journée la plus chaude de la semaine dans le Nord Franche-Comté. Le moment idéal pour passer du temps sur le sable ou sous les arbres de la prairie. "Brognard, c'est trop bien. L'eau est fraîche, même si elle est trouble parfois", déclarent ces jeunes de Bethoncourt. Des touristes découvrent le lieu comme ce couple de camping caristes, Catherine et Jean, venus de Dôle. "Votre plan d'eau est magnifique. Dommage qu'il y ait si peu d'infrastructures pour les camping car ici".

Ces fortes chaleurs donnent le véritable coup d'envoi de la saison. "Maintenant que la France est soulagée de ses contraintes sanitaires, on va pouvoir lancer les animations", explique Arnaud du Bar de la Plage.

Une saison en toute sécurité grâce au poste de secours.A Brognard, l'équipe de maîtres nageurs-sauveteurs est composée de 12 personnels pour ce mois d’août : 9 surveillants de baignade et 3 chefs de postes.

Une partie de l'équipe des maître nageurs sauveteurs autour de Luc, l'un des chef sde poste © Radio France - Christophe Beck