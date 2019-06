Brognard, troisième plus grand parc aquatique de France !

Brognard, France

Cette année, la base de loisirs de Brognard lance sa saison estivale avec une nouveauté qui risque de faire sensation dans le Nord Franche Comté : un "aquatic park" de 3.000 mètres carrés sur l'eau, présenté comme le troisième plus grand parc aquatique de France.

Une balançoire de 8 m de haut

Ce parc de loisirs sur l'eau proposera différentes activités : toboggan géant, balançoire de 8 mètres de haut, trampolines et autres parcours aquatiques. Le parc sera accessible aux enfants, dès l'âge de 6 ans. "Il doivent savoir nager, c'est très important, ils seront tous équipés de gilets de sauvetage", explique Max Thomas, l'un des co-gérants.

Nous allons embaucher 9 personnes"

C'est la société vesulienne Locavel Loisirs qui a décroché le marché pour PMA, Pays de Montbéliard Agglomération. Ce parc aquatique pourra accueillir "180 personnes à l'heure". "Nous allons embaucher 9 personnes et il y aura 6 à 7 surveillants de baignade titulaires du BNSSA, brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique", précise Max Thomas.

La base de loisirs attend beaucoup de ce nouvel équipement. © Radio France - Christophe Beck

Faire gonfler la fréquentation

La base de loisirs, qui s'étend sur 120 hectares, attend beaucoup de cet équipement pour faire gonfler le chiffre des 60.000 baigneurs enregistrés l'été dernier. "On attend une forte fréquentation, je pense que la base en avait besoin, c'est novateur et on espère que ça va plaire", insiste Maryline Chalot Nusillard, directrice de la base.

Le record de fréquentation de la base date du début des années 2000, avec environ 150.000 visiteurs par saison à cette époque. Parmi les autres nouveautés de la saison estivale 2019, la base de loisirs a fait l'acquisition de deux paddles géants, à huit passagers, et de quatre pédalos neufs.

Info pratiques

Tarif 10 euros de l'heure

Parc aquatique accessible dès 6 ans

Plage surveillée de 11h00 à 19h30

La saison de la base de loisirs s'étalera jusqu'au 1er septembre 2019