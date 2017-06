Charente-Maritime: Brouage devient le 156e plus beau village de France

Brouage retenu pour sa première candidature aux plus beaux villages de France !

Ancien port de commerce du sel, puis place forte catholique au 16è siècle souhaitée par le cardinal Richelieu en opposition à la Rochelle protestante, la citadelle de Brouage et ses deux kilomètres de fortification apparaissent comme un mirage en plein marais. La structure est imposante vue de l'extérieur, et à l'intérieur, Brouage c'est une succession de lignes droites, avec une rue pavée centrale, dans un style que ne renierait pas Vauban. L'église est au cœur de la citadelle, on y trouve toute une exposition qui rappelle qu'un certain Champlain était né à Brouage, Champlain fondateur de la ville de Québec au Canada.

La place forte de Charente-Maritime entre donc à son tour dans le club très fermé des plus beaux villages de France. C'est le 5è du département, avec La Flotte ( 1988 ), Ars-en-Ré ( 1982 ), Talmont-sur-Gironde ( 1990 ) et Mornac-sur-Seudre ( 1982 ). En Charente, il n'y a qu'un village présent dans cette association, Aubeterre-sur-Dronne, depuis 1993. Il faut savoir qu'en moyenne 20% des villages qui demandent à intégrer l'association parviennent au final à obtenir ce "label". Les conditions pour être classé, avoir au minimum 2000 habitants, ou encore avoir deux sites ou monuments protégés. 27 critères sont ensuite passés au crible lors du passage des experts. Draconien ... Brouage devient donc le 156è plus beau village de France. Le maire, les commerces et les habitants en attendent beaucoup. 500 000 touristes passent déjà chaque année à Brouage.

