Bruce Springsteen fête ses 70 ans : écoutez les meilleures chansons du "Boss"

40 ans de carrière et toujours en tête des ventes d'albums : Bruce Springsteen, "le Boss", fête son 70e anniversaire ce lundi 23 septembre. Un événement célébré par les fans dans plusieurs villes de la côte Est des États-Unis. Star internationale depuis l'album "Born in the USA" (1985), l'infatigable rockeur du New Jersey qui a vendu 130 millions d’albums dans le monde a sorti un nouvel opus, "Western Stars", en juin.

