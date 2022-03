Bruel et les stars des années 80 à l'Espace Mayenne : "Excités comme des acariens au salon de la moquette"

La salle de spectacles Espace Mayenne, à Laval, propose ce jeudi et ce vendredi une programmation exceptionnelle : les concerts de Patrick Bruel et des stars des années 80 comme Lio, Julie Pietri et Plastic Bertrand. Les fans sont impatients.