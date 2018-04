Bruère-Allichamps, France

Concerts, conférences, expositions, visites insolites (la liste n'est pas exhaustive !) vous attendent jusque fin décembre. Le conseil départemental du Cher, propriétaire de cette abbaye cistercienne s'est fixé pour objectif de doubler la fréquentation au cours des prochaines années. Six millions d'euros ont été investis, ces dernières années dont 2,5 pour refaire les toitures.

Le cloître de l'abbaye de Noirlac © Radio France - Michel Benoit

Tout un programme immobilier est réalisé avec l'ouverture (probablement vers le mois de mai) d'un salon de thé : "La ferme a été totalement réhabilitée, explique Karine Poussard, responsable de la communication du monument. Des studios d'enregistrement ont été aménagés, des salles de séminaire ou pour accueillir les scolaires. L'accueil de l'abbaye a été entièrement rénové avec une nouvelle boutique, depuis le mois de septembre. Au printemps, ouvrira un salon de thé qui sera accessible à tous et pas seulement aux visiteurs de l'abbaye. Des locaux techniques ont aussi été aménagés." Mais l'abbaye, c'est aussi un lieu culturel avec une saison assez étoffée. La programmation nous réserve notamment deux belles surprises. Cela n'était plus arrivé depuis plusieurs années : le printemps de Bourges se délocalise à Noirlac. Ce sera le 28 avril. " On a la chance d'accueillir _la maison Tellier et la comédienne Marina Hands_, nous détaille Karine Poussard. Ils nous livreront une lecture musicalisée. Un beau moment en perspective. On ne sait pas encore dans quelle salle cela se passera. Soit dans le réfectoire des moines, soit la salle des converts. Tout dépendra de l'acoustique et de la technique."

L'abbaye de Noirlac lorsque vous arrivez de St-Amand-Montrond. © Radio France - Michel Benoit

Autre temps fort, le festival les traversées, sur quatre samedis fin juin, début juillet avec en prélude à cet événement, un concert inédit dans la région : "Jordi Savall nous fait le plaisir de venir jouer à l'abbaye, avec son groupe Orpheus XXI. Un groupe d'artistes réfugiés. Un ensemble de musiciens professionnels qu'il a constitué il y a un ou deux ans. Ce sera pour nous l'occasion d'écouter une musique que l'on connait peu. Une musique des bords de la méditerranée." Jordi Savall et son orchestre Orpheus 21, ce sera le vendredi 22 juin à l'abbaye de Noirlac. Vous pouvez bien sûr déjà réserver sur le site de l'abbaye : http://www\.abbayedenoirlac\.fr/