Bruère-Allichamps : les nouveaux jardins de l'abbaye de Noirlac sont pour bientôt

Bruère-Allichamps, France

L'abbaye de Noirlac est un magnifique bijou du XIIeme siècle. Le conseil départemental du Cher, propriétaire, a lancé un vaste programme de plusieurs millions d'euros pour en relancer la fréquentation qui plafonne à 25.000 visiteurs par an.

Le cloître de l'abbaye de Noirlac (Cher). © Radio France - Michel Benoit

La création de nouveaux jardins s'inscrit dans ce cadre. L'idée avait été lancée en 2008. Elle aboutit seulement aujourd'hui. Les travaux vont commencer à l'automne et devraient durer environ un an. Des jardins signés Gilles Clément, le célèbre paysagiste, né à Argenton sur Creuse, à l'origine des jardins du parc André Citroën à Paris ou de l'Arche de la défense...

L'église de l'abbaye de Noirlac (Cher) © Radio France - Michel Benoit

Une expo sur ces futurs jardins s'est ouvert ce samedi à Noirlac . Des jardins empreints de spiritualité, évidemment : " Ce n'est pas seulement un fleurissement, explique Gilles Clément, c'est plutôt une relation à la diversité du vivant, à la fois paysagère et biologique. Evidemment pour le cloître, j'ai choisi des espèces qui peuvent avoir un reflet du ciel (et là on entre dans le domaine de la spiritualité). Ce sont des plantes avec des feuillages argentés, gris, bleutés. tandis que dans la grande enceinte, il y a du fruitier avec des pommiers évidemment. Plus tard, on plantera peut-être des vignes pour une production de vin. Cela aurait évidemment un sens dans cette abbaye cistercienne."

L'abbaye de Noirlac date du XIIéme siècle © Radio France - Michel Benoit

Pour Gilles Clément , faire un jardin relève du défi. Tout est déjà là, il ne peut s’agir que d’un ajout modeste, un accompagnement. Le projet établi s’applique au respect de l’état des choses en invoquant parfois la mémoire disparue d’un usage de l’espace. Une approche très humble que vous pourrez découvrir dans une exposition visible jusqu'au 23 décembre à Noirlac. Les travaux auront alors commencé.