Bruère-Allichamps : une programmation encore très riche à l'abbaye de Noirlac

L'abbaye de Noirlac date de 1150, mais plus que des connaissances historiques, c'est une vraie immersion sensorielle que veut vous proposer le site : " On voudrait que l'abbaye de Noirlac devienne une abbaye qu'on découvre en écoutant " résume son directeur, Paul Fournier. " C'est à dire que ce soit la perception du sensible et non plus la connaissance qui soit le moteur de la visite. Evidemment, la connaissance sera toujours transmise aux visiteurs, sous forme de brochure par exemple, mais on veut que le public écoute l'abbaye. L'écouter avec ses oreilles, sans casque, sans manipulation numérique. Simplement nous rappeler que l'on a des oreilles et qu'on les utilise souvent trop peu. En écoutant sonner cette abbaye, on en découvre l'architecture autrement. "

Les Surprises nous livreront la Passion selon St-Jean le samedi 16 juillet, à Noirlac - C.Fillieule

Le projet sera achevé pour le printemps prochain, mais vous pourrez notamment en avoir un aperçu cet été lors des projections lumineuses sur l'abbaye, accompagnées d'ambiances sonores.

Tenebrae Choir attendu à Noirlac le 2 juillet, durant le festival " Les traversées " - S.Canetty-Clarke

Noirlac, c'est une acoustique hors du commun et le festival, les traversées à partir du 18 juin, proposera une fois de plus des grands noms : " On aura Michel Portal, par exemple, et sa clarinette " reprend Paul Fournier. " Des gens comme Andy Emler, à l'orgue qui vient de sortir un album remarqué. Tenebrae Choir, un ensemble vocal anglais dont on avait dû annuler la venue à deux reprises à cause du covid. L'un des meilleurs ensemble européens. Les Surprises vont nous donner une Passion selon St-Jean absolument remarquable. A Noirlac, on aime la diversité. On n'est pas enfermé dans un style ou un genre musical. On aime bien, au contraire, ces ouvertures vers des domaines musicaux parfois inédits, mais qui ouvrent toutes nos oreilles, et c'est important."

Une sortie nature à Noirlac, à la découverte des rives du Cher. - abbaye de Noirlac

Sans oublier l'ambiance sonore du bocage. Des sorties nature, à l'aube ou au crépuscule notamment et ateliers sont proposés tout au long de l'année. L'abbaye vient de recruter un guide et conférencier nature pour vous partir à la découverte du bocage.