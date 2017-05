"L'Ascension, c'est vraiment le lancement de la saison" Bruno Bernabé, (directeur des Gîtes de France en Isère)

Nul besoin de faire des centaines de kilomètres pour passer un bon week-end. En ce jeudi de l'ascension, de nombreux Isérois l'ont compris et réservent des gîtes dans la région. Bruno Bernabé, directeur des Gîtes de France en Isère nous en parlait au micro de France Bleu Isère ce jeudi matin.

"Quand on vient dans un gîte chez l'habitant, on est vraiment accueilli", affirme Bruno Bernabé. Pour le directeur des Gîtes de France en Isère, ce jeudi marque non seulement le début du week-end de l'Ascension, mais également de la saison. "Le nombre de réservations a doublé entre la semaine dernière et ce week-end", déclare-t-il fièrement. Une perspective réjouissante pour les hôtes, qui voient arriver leurs premiers clients, désireux de se retirer au soleil le temps d'un week-end. Pourtant, ce n'était pas gagné d'avance, début mai la météo et les élections ont freiné les envies d'escapade.

Bruno Bernabé, directeur des @Gites_De_France en #Isere : "Le nombre de réservations/jour a doublé entre la semaine dernière et ce week-end" — France Bleu Isère (@bleu_isere) May 25, 2017

Hôte, un métier à part entière

Pour ceux qui souhaitent accueillir des vacanciers l'heure n'est déjà plus aux préparatifs. Avec les premiers départs en week-end ce jeudi, tout doit être prêt pour recevoir les clients. Pour le directeur isérois des Gîtes de France, ça ne fait aucun doute, être hôte "c'est un réel métier", d'autant plus que "les exigences de la clientèle vont crescendo d'année en année." Un métier qui n'est toutefois que très rarement l'activité principale des hôtes, car comme le rappelle Bruno Bernabé, "ça ne constitue qu'exceptionnellement le revenu principal de l'hôte." Fort heureusement, d'après lui, ce qui motive les hôtes ce n'est pas l'appât du gain : "On ne peut pas être hôte que pour l'argent, sinon l'esprit d'accueil s'en voit très affecté."

Bruno Bernabé : "Être hôte en gîte est un réel métier car les exigences de la clientèle vont crescendo d'année en année" #Vacances — France Bleu Isère (@bleu_isere) May 25, 2017

Les nouvelles attentes des clients

Ce qui fait bien souvent la différence entre un bon et un mauvais hôte, c'est sa capacité à s'adapter aux demandes des clients, pour leur offrir un accueil optimal. Il est donc primordial, pour le directeur des Gîtes de France en Isère, de se tenir au fait des nouveaux besoins de ses clients potentiels. Selon Bruno Bernabé, parmi toutes les demandes, celle qui revient le plus souvent "c'est d'avoir un accès wi-fi. C'est une demande de tout le monde". Rester connecté lors d'un week-end de retraite au soleil. Paradoxal ? Pas forcément selon Bruno Bernabé : "L'accès à internet pour les clients, c'est aussi dans un esprit de communication. Rester en contact avec ses amis et leur partager ses vacances." En tout cas, que l'on soit un mordu du web ou pas, il est une caractéristique qui satisfait tous les profils, explique le directeur isérois des Gîtes de France : "Les gîtes qui proposent un espace bien-être ou une piscine sont ceux qui sont réservés en premier." En effet, avec le retour du soleil, un plongeon dans l'eau fraîche est toujours appréciable.

Bruno Bernabé, directeur des @Gites_De_France en #Isere : "Réserver un gîte est de plus en plus un acte de dernière minute" #Vacances — France Bleu Isère (@bleu_isere) May 25, 2017