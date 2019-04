Bruno, disquaire à Limoges : "Dick, tout le monde y trouve quelque chose"

Limoges, France

Dick Rivers s'est éteint dans la nuit de mardi à mercredi à l'âge de 74 ans. Cette figure du Rock N Roll à la française est décédé des suites d'un cancer, à Nice. Contrairement aux idoles des années yéyés, Hervé Forneri était resté fidèle à la banane et aux Rock. Moins médiatisé, il avait tout de même son public. Un public venu l'admirer une dernière fois à Limoges en décembre lors d'un concert au Centre Culturel Jean Moulin.

Sur scène on voyait qu'il était fatigué" Philippe Labrousse organisateur du dernier concert de Dick Rivers à Limoges

Un public venu parfois de loin, précise Philippe Labrousse, le directeur artistique de "Kanopé production", organisateur de ce concert au Centre Culturel Jean Moulin, le 13 décembre dernier. Forcément ému, il se souvient de cette dernière tournée du chanteur. "Sur scène on voyait bien qu'il était fatigué, mais on voyait aussi qu'il était content d'être là" explique Philippe Labrousse qui se remémore les derniers préparatifs du concert "Il était avec un groupe de musiciens canadiens. J'ai assisté aux balances, il plaisantait avec son chef d'orchestre" . Il garde le souvenir de "quelqu'un à la simplicité incroyable, de charmant"

Selon Bruno Marvier, disquaire à Limoges, Dick Rivers bénéficie d'un "capital sympathie" et d'un "succès d'estime" © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Dick Rivers bénéficie d'un capital sympathie -Bruno Marvier, disquaire à Limoges

Cette simplicité, c'est peut être ce qui attire son public car selon Bruno Marvier " Dick Rivers bénéficie d'un capital sympathie". Vinyles et CD du rockeur s'écoulent toujours car selon le disquaire " Tout le monde y trouve quelque chose ". Il détaille une carrière toujours fidèle au Rock, "Au début c'était yéyé, c'était un petit peu plus pop-rock dans les années 1970 et puis sur la fin un peu plus country rock". Contrairement aux autres idoles des années yéyés comme Johnny Hallyday ou encore Eddy Mitchell , Dick Rivers de son vrai nom Hervé Forneri était resté fidèle à sa banane et au rock. Son public n'était d'ailleurs pas tout à fait le même que celui de l'idole des jeunes précise le disquaire " Même si c'est la même génération, _c'est une clientèle plutôt puriste_"

Une clientèle qui va sans doute continuer d'acquérir vinyles et CD. D'ailleurs le disquaire limougeaud ne doute pas que les différentes maisons de disques vont sortir des compilations du chanteur à la banane.