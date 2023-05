Budgets des opéras : "On va dans le mur" selon le directeur de l'Opéra national de Lorraine

Annulations de spectacles, déprogrammations, fermetures temporaires : les opéras traversent une zone de turbulence structurelle et l' Opéra national de Lorraine à Nancy n'y échappe pas. En cause : les budgets des opéras. Avec les hausses de coûts de l'énergie, des transports, des matériaux, la baisse des subventions, les établissements alertent sur les menaces qui pèsent sur leur fonctionnement.

"On va dans le mur", lance le directeur de l'Opéra national de Lorraine Matthieu Dussouillez. "Si on reste dans cette dynamique qui est en place depuis - en gros - la crise de 2008 où les financements publics ne s'ajustent pas en fonction de l'inflation, on va se retrouver à un moment donné à ne plus pouvoir financer les équipements et les équipes que nous avons à disposition pour faire de l'opéra."

Un exemple ? L'Opéra national de Lorraine est soumis aux hausses du point d'indice des fonctionnaires. "C'est tout à fait normal", estime le directeur. "Simplement, cette hausse du point d'indice a représenté plus de 400 000€ de dépenses en 2023 et ces 400 000€ n'ont pas été équilibrés par une recette complémentaire."

"Une érosion, petit à petit, de nos marges artistiques"

L'Opéra national de Lorraine fonctionne avec un budget de 15 330 000€ dont près de 9 millions d'euros de subventions de la Ville de Nancy (58%), les subventions de l'Etat et de la Région représentant respectivement 20% et 10%. Le reste du budget est financé notamment par la billetterie, la location d'espace, le mécénat, la vente au bar, la vente de programmes et de goodies.

A Nancy, pas d'annulations de spectacles mais une programmation révisée pour préserver l'équilibre budgétaire. "On est obligé de renoncer à certains projets, d'en ajuster d'autres", explique Matthieu Dussouillez. "On décale un certain nombre de dépenses en attendant des jours meilleurs. Et puis on allège les budgets de création. Un metteur en scène, par exemple, doit faire des costumes moins chers ! C'est le résultat d'une érosion, petit à petit de nos marges artistiques."

Matthieu Dussouillez, directeur de l'Opéra national de Lorraine à Nancy © Maxppp - Cédric Jacquot

Les places à l'Opéra national de Lorraine coûtent aujourd'hui entre 5€ et 75€. Faut-il augmenter les tarifs pour apporter des finances supplémentaires ? Matthieu Dussouillez s'interroge : "L'inflation touche tous les secteurs de la société. Pourquoi pas le coût de la culture ? Après, cette répercussion doit être proportionnée et surtout, elle doit nous permettre de rester en contact avec notre public. Notre but, c'est vraiment de s'adresser à toutes et tous."

Et le directeur de l'opéra nancéien de rappeler que "même quand on a une salle pleine, nous perdons de l'argent à chaque fois qu'on joue. Une représentation d'opéra coûte toujours plus cher que ce que rapporte la recette de la billetterie. C'est pour ça qu'on a des subventions, c'est pour venir compléter le prix du billet. S'il n'y avait pas de subventions publiques, le billet serait non pas à 75€ mais à 500€ !"