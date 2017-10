On bulle, on joue, on se balade… Cinq sorties à faire en Périgord, ce week-end

De la BD ou de la balade sous le soleil, des jeux comme s’il en pleuvait ; cinq sorties pour ce week-end des samedi 14 et dimanche 15 octobre 2017 en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

Festival BD en Périgord à Bassillac et Auberoche

L’Amicale Laïque de Bassillac vous convie ce week-end à son 28ème Festival « BD en Périgord », où la bande dessinée va cette année à la rencontre de la migration, ou plutôt des migrations. Diverses animations sont structurées autour de ce sujet, différents auteurs ayant ainsi été conviés sur cette thématique. La migration, les migrations… Vaste sujet ayant les deux pieds en pleine actualité mais qui a également connu quelques remous dans l’Histoire. Auteur de bande dessinée et illustrateur français trois fois primé au Festival d’Angoulême, Edmond Baudoin sera l’invité d’honneur du Festival de Bassillac et Auberoche. Une rencontre publique avec lui sera organisée samedi à 16h au Centre socio-culturel sur le thème des voyages et des migrations, suivie de la projection du film « Edmond ; un portrait de Baudoin ». Par ailleurs 46 auteurs viennent tout au long de ce week-end à la rencontre de leur public, certains venant de Belgique, d’Italie ou encore de Serbie. Rendez-vous ce week-end au Festival « BD en Périgord » à Bassillac et Auberoche, de 10h à 18h dans le Centre socio-culturel Daniel Buffière et à la salle des sports ; l’entrée adulte est à 4 euros (gratuit jusqu’à 18 ans).

Exposition sur la BD et l’immigration jusqu’à fin octobre à Trélissac

« Bande dessinée et immigrations, un siècle d’histoire(s) », telle est l’exposition qui vous est proposée actuellement et jusqu’au 31 octobre à la médiathèque de Trélissac, en partenariat avec le 28ème Festival BD en Périgord de Bassillac et Auberoche (dont il me semble vous avoir récemment parlé)… Née au XIXe siècle, la bande dessinée présente une multitude d’approches créatives et esthétiques. À travers le monde, nombre d’auteurs ont placé le thème de l’immigration au cœur de leur œuvre, ou ont connu eux-mêmes des trajectoires migratoires. De Mac Manus à Bilal, en passant par Hugo Pratt, Uderzo et Goscinny, l’immigration apparaît ainsi comme un thème majeur du 9e Art. A travers une quarantaine de reproductions d’œuvres, la bande dessinée y apparaît autant comme un objet d’art nourri de la mobilité des hommes que comme un témoignage des représentations passées et présentes sur l’immigration. Dédiée aux néophytes comme aux bédéphiles, cette exposition itinérante s’adresse à tous les publics dès 10 ans.

Fête d'automne au moulin du Duellas, dimanche

A Saint-Martial-d’Artenset, le moulin du Duellas fête l’automne sous le signe de la citrouille. Ce dimanche, de 10h à 18h, l’entrée et les activités seront gratuites sur le site. Au programme : Marché - 40 stands avec la présence d’artisans locaux (créations de bijoux, sacs, décor, sculptures, peintures, dentelle, savons...) et producteurs (soupe de citrouille, viande, légumes, vinaigre, café, miel, bière, vin...). Troc de Graines : échangez vos graines contre de nouvelles ! L’association « Pour les Enfants du Pays de Beleyme » vous accueillera pour des conseils, pour partager ses secrets de jardiniers et organiser cet échange. Land’Art : Un artiste de cette association vous accompagnera dans la création d’une œuvre commune grâce aux matières premières offertes par la nature. Musique : Sculptures sonores à toucher et à jouer. Ces silhouettes d’animaux sont animées par Philémoi et vous aussi, quel que soit votre âge, vous pourrez jouer librement avec les sons. Jeux en bois : Espace ludique pour petits et grands, 15 grands jeux d’adresse, de réflexion, etc. Exposition interactive sur l’alimentation et notre rapport à la nourriture de 1900 à nos jours présentée par Aux Arts etc. A midi, les producteurs vous concocteront de délicieux plats et le Foyer de l’Amitié vous servira sa traditionnelle soupe de citrouille à déguster sous le chapiteau. 15h : « Petits contes à croquer », tout public, par le Théâtre JOB (gratuit). 14h30 et 16h : Gabare, départs pour une promenade sur l’Isle avec le passage d’une écluse manuelle (6€/adulte et 4€/enfant de 6 à 12 ans) sur réservation au 05 53 82 39 54.

Après-midi jeux à Léguillac-de-Cercles, dimanche

Dimanche, dès 15h, rendez-vous au café associatif de Léguillac-de-Cercles où vous attend l’Association « Lézidéfuz ». Sylvain, un créateur de jeux de sociétés, vous propose de venir tester ses créations. Il y en a pour tous les goûts, du jeu d'ambiance au jeu de réflexion, pour les enfants et pour les adultes. Les jeux qu'il propose ne se trouvent pas dans le commerce : ce sont des prototypes qui ne sont pas encore édités mais qui valent déjà le détour. L'objectif de l'après-midi est donc de passer du bon temps et de s'amuser, tout en aidant Sylvain à perfectionner ses jeux. Et c’est gratuit !

Les enfants ont leur Festival, dimanche à Trélissac

L’association « La Ronde des crayons » organise avec « Roule Ma Poule » (une ferme d’animation itinérante) et l’association « Ludinomade » (une ludothèque itinérante), le Festidrôles 2017, ce dimanche dès 14h30 à l’Espace Grandou de Trélissac. Pour cette 3ème édition, l’animation principale est un bal parents enfants. Cette année encore, différents ateliers seront organisés pour les jeunes enfants accompagnés de leurs familles. Tout au long de l’après-midi, diverses propositions seront faites aux familles afin de partager des moments conviviaux ensemble et de faire de nouvelles rencontres. A partir de 17h, « Bal Enfants-Parents » animé par des musiciens et des animateurs, avec la participation de l’association du Collectif Kaleido.