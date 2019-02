Bussang: La station de Larcenaire fait le plein d'amateurs de sports d'hiver

Skieurs et randonneurs sont au rendez-vous. Les stations de ski du massif vosgien affichent complet pour les vacances de février. Au larcenaire à Bussang, soleil et neige, font oublier une fin d'année 2018 très décevante.

Bussang, France

8 pistes de tous niveaux, et des canons à neige qui ont assuré le complément. Maxime Laurent est plus que satisfait. La station de Larcenaire qu'il a crée en 1972 sur les hauteurs de Bussang, fait le plein de skieurs. "Je vends 500 forfaits par jour. 16 euros au maximum pour les adultes et 14 euros pour les enfants, c'est une très bonne saison"

En écho, Alain Godel qui s'occupe de la location du matériel, souligne que sur les 250 paires de ski dont il dispose, 200 sont louées chaque semaine. "bien sûr cela ne compensera pas entièrement les pertes enregistrées en fin d'année 2018, mais ça va nous permettre de continuer dans de bonnes conditions l'année prochaine" affirme encore Maxime Laurent.

Le Larcenaire est une station familiale, appréciée des débutants. Grands-parents, parents et enfants, pratiquent ensemble les sports d'hiver, dans une ambiance de village et sans stress. "Le bouche à oreille est la meilleur publicité, les gens reviennent d'une année sur l'autre et font connaître Bussang à l'extérieur" se réjouit Sonia Metz. La conseillère en séjours de l'office du tourisme, souligne encore que la clientèle de la station souhaite conjuguer plaisirs de la neige, ballades et visites touristiques. Le site le plus fréquenté est sans surprise le théâtre du peuple de Bussang.

Sur les 2 premières semaines de vacances 70% des logements enregistrés sur le central de réservation, ont été loués.