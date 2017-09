[BUZZ] Fin Ar Bed la série en breton de France 3, Amandine de The Voice Kids sur Youtube et le site "Dimanche à Rennes"

Le Buzz Armorique, l'actualité de la Bretagne connectée, c'est sur France Bleu Armorique chaque jour à 7h25 et 17h30 mais aussi via Facebook et Twitter.

Fin Ar Bed, la nouvelle série de France 3 Bretagne

C'est la série événement de la rentrée de France 3 Bretagne. A partir du samedi 30 septembre, la série Fin Ar Bed (La fin du monde en breton) de Nicolas Leborgne sera diffusée à 11h50 sur la chaîne publique locale. Mais comme il s'agit aussi d'une web série, le premier épisode et les suivants seront disponibles la veille au soir à 20h sur la page Facebook de France 3 Bretagne. Fin Ar Bed, c'est un mélange de thriller et de drame. L'histoire se passe en Bretagne et la série est entièrement en breton, sous-titrée en français avec dans l'un des rôles principaux la chanteuse et comédienne Nolwenn Korbell. Il y a 7 épisode de 10 minutes chacun.

Une bretonne en finale de The Voice Kids

Amandine Prost participe à la finale de l'émission de télé The Voice Kids sur TF1 samedi soir. La lycéenne de 15 ans est en Première Littéraire Arts plastique à Bréquigny à Rennes mais elle habite Montauban-de-Bretagne. Samedi soir elle compte sur le vote du public pour l'emporter. Il faut savoir qu'Amandine s'est fait connaitre grâce à sa chaîne Youtube où depuis un an, elle poste régulièrement des vidéos d'elle en train de chanter dans sa chambre.

Un site internet pour s'occuper le dimanche à Rennes

Si vous ne savez pas quoi faire le dimanche à Rennes, il faut cliquer sur le site dar.rennes.fr qui compile les événements à Rennes chaque dimanche.