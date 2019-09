PHOTOS: Abbeville célèbre le 75ème anniversaire de sa Libération

Pour l'occasion un camp militaire américain est reconstitué. Avec jusqu'à dimanche des véhicules et du matériel de la Seconde guerre mondiale proposé par trois associations.

Abbeville, France

L'association ARCAVEM regroupe depuis 2012 une trentaine d'adhérents passionnés de véhicules anciens et d'histoire. L'association APATAL présente et anime les techniques anciennes de locomotion. Et l'association PARC rassemble depuis 1989 à Abbeville des passionnés de véhicules anciens.

Voilà ce que vous pourrez voir dans ce camp militaire:

Une douche © Radio France - Marie-Gaëtane Comte

Objets de l'époque © Radio France - Marie-Gaëtane Comte

Ce samedi la soirée va se clôturer par un spectacle pyrotechnique itinérant. Avec un départ du parvis de la collégiale Saint Vulfran pour arriver place Clémenceau à Abbeville.