C'est à Avignon que Renaud commencera sa prochaine tournée

Dès lundi 21 novembre, vous pourrez acheter vos places pour les prochains concerts de Renaud, en 2023. Le chanteur installé à l'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse) remonte sur scène dans une tournée baptisée "Dans mes cordes". En bon vauclusien, c'est à Avignon que Renaud entamera cette tournée. Il jouera à la Scala, salle de l'intramuros ouverte lors du dernier festival d'Avignon.

ⓘ Publicité

Sur scène, Renaud sera accompagné du pianiste Alain Lanty et d'un ensemble d'instruments à cordes. Renaud, qu'on dit souvent fatigué et malade, repart donc à travers la France. Il est même attendu à l'Olympia à Paris, pour deux dates, les 30 et 31 mai 2023.