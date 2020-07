"C'est agréable de pouvoir s'arrêter devant les oeuvres" : deux fois moins de visiteurs au Louvre

C'est un petit tableau, qui à lui seul, fait déplacer les foules d'habitude d'ordinaire, mais qui a moins d'admirateurs en ce moment : "généralement, il y a énormément d'attroupement devant la Joconde, mais là ce n'est vraiment pas le cas", se félicite Adrien, qui en profite pour rester un peu plus longtemps devant le chef d'oeuvre.

Devant le chef-d'oeuvre de Léonard De Vinci, il y a tout de même une petite file d'attente, mais elle n'est pas très dense, et ailleurs dans le musée, la circulation est fluide, aisée. "C'est agréable de pouvoir s'arrêter devant les tableaux sans être entourés de beaucoup de monde", apprécie le jeune homme. Forcément : les touristes étrangers, qui représentent plus des 2/3 des visiteurs habituellement, sont très peu nombreux. Depuis la réouverture, les visiteurs étaient principalement originaires de France (68% du total), puis d’Allemagne (6%), des Pays-Bas (4%) et de Belgique (3%).

Devant la Vénus de Milo, la distanciation est respectée. © Radio France - Louis de Bergevin

Deux fois moins de visiteurs que l'an dernier

Les visiteurs sont 10.000 par jour en moyenne au Louvre actuellement. Depuis la réouverture du musée le 6 juillet, ils sont un peu plus de 123.000 à être descendu dans la pyramide. Or, ils étaient plus du double l'an dernier à la même période ! Une situation qui ravit Michel, en contemplation devant la Vénus de Milo, et qui rêve surtout que cette situation perdure : "je trouve qu'il y a déjà suffisamment de monde comme cela, c'est suffisant".

Les visiteurs du Louvre doivent réserver avant de se présenter. © Radio France - Louis de Bergevin

En attendant la fin de la crise sanitaire, et le retour des touristes étrangers, les visiteurs du louvre doivent réserver avant. Et bien sûr, garder leur masque devant la vénus de Milo ou la joconde.