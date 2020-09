"C'est beaucoup d'abnégation" : ces particuliers qui entretiennent les monuments patrimoniaux français

Pendant les Journées du Patrimoine, il est possible de visiter des monuments historiques d'ordinaire fermés au public. Mais comment sont-ils entretenus et rénovés tout au long de l'année ? Pour le savoir, rendez-vous au prieuré Notre-Dame de Longefont, à Oulches, dans la Brenne.

C'est une petite église dans une grande propriété qui appartient à la même famille depuis les années 1850. Au bout d'un chemin dans la Brenne, en bords de Creuse, se dresse l'imposante demeure des Chombart de Lauwe avec son château, ses jardins... et ce petit prieuré, qui a pourtant failli disparaître.

"La DRAC nous a dit : c'est incroyable, une vraie caverne d'Ali Baba"

"L'église s'était écroulée au début des années 1800", explique Agnès Chombart de Lauwe. "C'était complètement en ruine, il n'y avait plus rien. Des arbres avaient poussé, il y avait des mauvaises herbes... Il ne restait que les quatre murs de la structure, qui se détérioraient chaque hiver à cause du gel. Nous nous sommes dit, avec mon mari : si nous ne faisons rien, ce sera perdu pour l'éternité." En 2006, le couple fait donc appel aux services de la DRAC (direction régionale des affaires culturelles) pour déblayer et estimer la valeur des ruines. Car sous les gravats, se cachent plusieurs colonnes qui composaient auparavant la structure de l'église. "Les experts de la DRAC sont venus à deux ou trois et nous on dit : on n'a jamais vu autant de chapiteaux inconnus, c'est absolument incroyable, c'est une caverne d'Ali Baba. On va vous aider à restaurer", se rappelle Agnès Chombart de Lauwe.

Les travaux commencent alors, co-financés en partie par la DRAC et le Conseil départemental. Mais ils sont surtout le fruit d'un lourd investissement personnel, raconte la propriétaire : "Nous financions le reste des travaux, et de toutes façons, il fallait avancer le prix. C'est vraiment un gros "fil à la patte" et beaucoup d'abnégation que de se lancer dans une telle entreprise. Il ne faut pas croire que ça se fait comme ça, en claquant des doigts. Et les travaux ont duré sept ans." Le prieuré retrouve sa splendeur d'antan en 2014. Depuis, les propriétaires s'engagent à l'ouvrir à la visite quarante jours par an, afin de continuer à percevoir les aides des pouvoirs publics.

L'intérieur du prieuré Notre-Dame de Longefont © Radio France - Lisa Guyenne

"Le but, c'est de faire profiter les gens du patrimoine du Berry"

"C'est une magnifique restauration", chuchote justement Philippe, un Alsacien amoureux de la Brenne, qui visite le prieuré pour la première fois à l'occasion de ces 37èmes Journées du Patrimoine. "C'est formidable, ce que ces gens ont accompli pour pouvoir conserver ce patrimoine. Il a fallu reconstruire, replacer les voûtes, les chapiteaux... C'est un travail phénoménal."

Des visiteurs comme Philippe, il y en a quelques dizaines au prieuré de Longefont chaque année. Pas de quoi rentabiliser le coût des travaux, mais l'essentiel est ailleurs, assure François Chombart de Lauwe : "Sur les 40 jours d'ouverture, le prix de visites est modique et comme nous avons peu de visiteurs, ça ne compense absolument pas. Mais ce n'est pas le but : le but, c'est de faire profiter les gens qui le veulent du patrimoine du Berry." Et les travaux ne sont pas terminés : un nouveau chantier vient de commencer pour restaurer des fresques du XVIème siècle retrouvées sur les murs du prieuré.