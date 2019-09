C'est dans les Pays de la Loire que le ticket de cinéma est le moins cher

Nantes, France

Les 125 cinémas des Pays de la Loire ont attiré l'an dernier un peu plus de 11 millions de spectateurs, un chiffre en recul de 3,7% par rapport à l'année précédente selon l'étude annuelle du CNC, le centre national du cinéma publiée mardi. La tendance est la même au niveau national, le nombre d'entrées est en baisse dans les salles obscures. L'étude détaille le profil des cinéphiles, dans la région ce sont des hommes à plus de 52%, inactifs pour la majorité d'entre eux et près de la moitié sont des spectateurs réguliers . En moyenne en 2018, les habitants sont allés trois fois au cinéma.

Le prix moyen le plus bas de toute la France

Les Pays de la Loire sont la région où le cinéma est le moins cher avec un ticket moyen à 6,18 euros, c'est presque un euro de moins qu'en Provence Alpes Côte d'azur. Quant à la part de marché des films français, c'est dans notre région qu'elle est la plus élevée avec 46% contre 39% au niveau national et 31% en Corse. La Bretagne arrive juste derrière les Pays de la Loire.