"C'est difficile à entendre" : la région Nouvelle-Aquitaine ne financera plus l'Orchestre des Champs-Elysées

La subvention de la région Nouvelle Aquitaine représente 20% du budget annuel de l'Orchestre des Champs-Elysées, installé à Poitiers. Une aide dont la formation devra se passer à partir de 2026. Les élus ont annoncé le 15 décembre sa baisse progressive. Elle ne sera plus que de 400 000 euros cette année, contre environ 550 000 euros en 2022. Ce sera ensuite 300 000 l'année suivante, puis 200 000 en 2025.

"Cela fait longtemps que l'on se pose la question", explique Charline Calveau, vice-présidente en charge de la culture. Avoir deux ensembles et un orchestre à Poitiers n'est pas soutenable. La réflexion s'est aussi portée sur l'Orchestre des Champs-Elysées, puisqu'il a un modèle qui l'amène à être plus tourné vers l'international. C'est aussi un orchestre de grande forme, plus difficile à diffuser en région." Cette décision a par ailleurs été motivée par l'objectif de la collectivité de faire des économies, dans un le contexte de hausse des prix de l'énergie.

Trouver de nouveaux financements

"C'est difficile à entendre", admet Jean-Louis Gavatorta, le directeur de la formation. Je comprend évidement, notre cahier des charges étant différent. On peut nous reprocher d'être moins présents sur le territoire que d'autres, mais notre vacation c'est justement de trouver un équilibre."

L'Orchestre des Champs Elysées va donc devoir trouver de nouveaux financements, par le biais notamment du mécénat. Dans le cas contraire, la fin de cette subvention devrait avoir des conséquences : "On va faire en sorte de maintenir notre activité sur les trois prochaines années. Après, le projet sera amené à être adapté", continue le directeur. Les prix de vente des spectacles aux salles pourraient augmenter. Il pourrait aussi être question de lancer des projets avec moins de musiciens. "Notre orchestre est non-permanant, avec des intermittents. Il est à géométrie variable."

La Région maintient tout de même sa subvention de 50 000 euros pour "Le Cœur et orchestre des jeunes", le projet artistique pédagogique de l'Orchestre des Champs Elysées.