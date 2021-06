Astuces alors que c'est en Bretagne qu'on devrait mieux voir l'éclipse de soleil ce jeudi

Une éclipse de soleil, c'est pas banal ! Vous vous souvenez peut-être de cette éclipse totale, en août 1999. Cette fois, le spectacle n'est pas le même puisqu'il s'agit d'une éclipse solaire partielle : la lune ne cache qu'en partie le soleil.

Et pour mieux la voir, il faudra être en Bretagne entre 11 heures et 13 heures : 17,8% d'occultation à Brest, contre un peu plus de 13% à Paris et 0,2% à Ajaccio. Selon l'observatoire de Paris, elle sera visible à son maximum à 12h03 à Rennes.

Mais les nuages nous laisseront-ils accéder au spectacle ?

Il pourrait y avoir des nuages ce matin sur le Finistère et une partie des Côtes d'Armor, prévient Météo France. De quoi gâcher l'éclipse...

Les bons tuyaux de la NASA et des Canadiens pour observer l'éclipse sans risque !

En tout cas, il ne faut surtout pas regarder directement le soleil, au risque de se brûler les yeux. On peut trouver dans les magasins d'astronomie des lunettes spéciales... N'utilisez pas d'anciennes lunettes ! L'Observatoire de Paris détaille plusieurs méthodes pour une observation sans risque. La Nasa vous donne aussi une astuce pour fabriquer un dispositif... à partir d'une boîte de céréales !

Les Canadiens vous donnent aussi leurs bonnes astuces (et organisent même un défi)... ça vous demande juste de farfouiller dans le tiroir de la cuisine !

