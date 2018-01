Strasbourg, France

On aurait pu croire que les deux Strasbourgeois s'étaient connus en Alsace. Pourtant c'est à Paris, pendant leurs études d'audiovisuel, que Gregory Ohrel et Lionel Hirlé se sont croisés la première fois. "C'est un joli coup du destin", rigole le premier. Tous deux forment Greg & Lio, le duo qui a réalisé le clip de la chanson Makeba, nommé aux Grammy Awards, qui se déroulent à New York, dimanche 28 janvier. Très original, leur clip s'était fait remarquer à sa sortie en 2016 grâce à ses jeux visuels et ses illusions d'optique.

En compétition avec Jay-Z et Kendrick Lamar

Deux mois après avoir appris leur nomination aux prestigieuses récompenses de la musique aux États-Unis, les deux Alsaciens n'en reviennent toujours pas. "On avait déjà été nommés dans quelques festivals, en Angleterre notamment, raconte Gregory Ohrel. Mais entre commencer à se faire connaître à l'international et être nommés aux Grammy Awards, il y a un grand pas que l'on ne s'attendait pas à franchir si rapidement."

En février 2017, Greg & Lio et leur clip Makeba étaient consacrés aux Victoires de la musique à Paris. Dimanche, au Madison Square Garden de New York, le niveau sera tout autre. Le duo alsacien et la chanteuse Jain seront en compétition avec des clips de Beck, Jay-Z et Kendrick Lamar. "Se dire qu'on fait partie des quatre ou cinq meilleurs clips de l'année, c'est un consécration en soi", commente Gregory Ohrel.

Si on perd face à Jay-Z ou Kendrick Lamar, on n'aura pas énormément de regrets.

Au-delà d'une possible victoire dimanche, Gregory Ohrel et Lionel Hirlé veulent profiter de ces Grammy Awards pour se faire connaître encore un peu plus à l'international. "Notre ambition est de 'cliper' des musiciens qu'on apprécie et qui peuvent toucher encore un peu plus de monde", explique Lionel Hirlé. Et Gregory Ohrel de conclure en souriant : "Si un jour on fait un clip pour Jay-Z ou Kendrick Lamar, la boucle sera bouclée."