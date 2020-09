"On a le sourire malgré les masques": à Cazères, on fête le Tour de France comme il se doit

C'est une événement rare, le genre d'occasion qu'il ne faut pas louper. Et les habitants de Cazères ne voulait pas passer à côté. Pour la première fois de son histoire, le départ d'une étape du Tour de France s'est fait ce samedi depuis la petite commune du sud de la Haute-Garonne. Une étape Cazères-Loudenvielle dessinée pour les montagnards et qui a annoncé le début des grandes échappées dans les Pyrénées.

Le Tour de France était déjà passé par Cazères mais n'avait jamais pris son départ depuis la commune. Alors pour une première, il fallait marquer le coup. "On voit du jaune partout dans la ville, ça fait plaisir de la voir aussi animé" témoigne Michel, un habitant. La couleur jaune sur balcons, mais aussi sur les enseignes des commerçants.

Il y en a même un qui a poussé le vice jusqu'au bout. A l'entrée de sa boutique de fruits et légumes, Jean-Pierre Deluc a créé un cycliste géant... Tout en citron! "Des jours de travail" selon Christian, l'employé du magasin. Et beaucoup de photos prises aussi par les passants, puisque la boutique est à seulement quelques encablures du départ de l'étape.

C'est notre fête du village à nous

Les associations de la commune ont aussi mis la main à la pâte pour accueillir comme il se doit le Tour. L'Union Cazères Fousseret, le club de rugby local, a ainsi aidé à l'organisation avec ses nombreux bénévoles. Le club a également organisé un grand repas le midi après le départ et un autre le soir. Au programme, 4000 coeurs de canards et quelques milliers de melons! De quoi assurer la fête et réchauffer les coeurs pour Isabelle, une bénévole du club. "Ça fait des jours qu'on ne dort pas à l'idée de penser que le Tour passe chez nous. Alors pour une fois, on se fait plaisir! Ce n'est que du bonheur, et même si tout le monde a les masques, on sait bien qu'il n'y a que des sourires derrière".

Une grande fête populaire qui fait du bien après un été particulier et une fête du village annulée au début de l'été, restrictions sanitaires oblige. Et l'occasion de retrouver le sourire pour François, un autre habitant de la commune venu avec son petit-fils. "Après tous ces mois très difficiles, cela fait quand même plaisir de pouvoir retrouver une vraie joie collective au bord des routes et surtout au bord de la maison!" Un plaisir partagé donc, et surtout bienvenu pour une ville qui a "besoin de retrouver du dynamisme" nous glisse une habitante.