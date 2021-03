"C'est génial" : au Louroux-Botterau, le bassin extérieur de la piscine ne désemplit pas

Avec le retour des beaux jours, les habitants nageurs profitent chaque jour du bassin extérieur de la piscine du Loroux-Botterau. Un moment de détente et de partage important pour eux, après un an de crise sanitaire.

Le bassin extérieur de la piscine Divaquatic, au Loroux-Botterau, est l'un des rares à ouvrir certains créneaux pour le grand public. Avec le retour du beau temps, les habitants sont nombreux à enchaîner les longueurs, le matin comme le soir.

Pas plus de 60 nageurs en même temps

La piscine a rouvert le 1er février, et depuis, même sous la neige, il y a eu du monde. Avec l'arrivée des beaux jours, c'est encore plus flagrant, et le bassin extérieur est souvent rempli. François par exemple, entraîneur de badminton, en profite pour garder la forme : "ça fait beaucoup de bien, physiquement comme mentalement. Avec le soleil en plus, c'est magique".

Une heure dans l'eau pour chaque personne

Voir autant de monde profiter de la piscine est une très bonne chose pour Stéphane Clémot, le directeur de la piscine. "C'est très positif pour deux raisons. D'abord, il y avait bien un manque d'activité physique, et le fait d'ouvrir a répondu à ce manque. Et pour nous, le bassin extérieur est un atout, et ça nous a permis de le mettre en valeur".