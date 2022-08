Depuis le 8 juillet, les ventes de billets pour les concerts programmés au Rose festival à Toulouse, décollent. Chaque jour entre 500 et 800 places sont réservées, un franc succès pour la toute première édition de cet événement imaginé par les rappeurs toulousains Bigflo et Oli.

« C’est gigantesque ! On vend entre 500 et 800 billets par jour », dit l’organisateur du Rose festival

Dernière ligne droite avant le lancement du Rose festival, l’événement musical créé par les deux frères toulousains Bigflo et Oli.

Depuis le 8 juillet, les ventes décollent, comme le confie Samuel Capus, directeur associé de la société de production Bleu Citron, organisateur du Rose festival : « On s’attendait à 15.000 festivaliers par soir et on est actuellement à 20.000. Si les ventes continuent de s’emballer comme ça, on peut faire complet et atteindre les 50.000 spectateurs sur les deux jours. »

A titre de comparaison, Rio Loco à Toulouse comptabilisait 46.000 spectateurs pour sa 27e édition au mois de juin dernier et Pause guitare à Albi a réuni au mois de juillet 60.000 festivaliers sur cinq jours.

Un site ultra moderne

Cette première édition aura lieu au MEETT, le nouveau parc des expositions à Aussonne, au nord de Toulouse, sur un espace extérieur mais abrité de 25.000 mètres carrés. « Ce site ultra moderne est accessible en tram, en bus et en voiture avec un parking gratuit pour les festivaliers», ajoute Samuel Capus.

Côté programmation, des artistes de la scène française, électro et urbaine comme IAM, Damso, Ben Mazué, l'Impératrice ou encore Polo & Pan sont attendus et Bigflo et Oli seront présents les deux jours de festival.

Pour les tarifs, comptez 45€ pour un jour de concert et 72€ pour un forfait 2 jours. Les concerts commenceront à 16h pour finir à 2h du matin.