"C'est historique !" : trois nominations aux Oscars pour "Flee", un film coproduit en Bretagne

"J'ai failli perdre mon cœur et mon larynx à l'annonce des nominations", lance Jean-François Le Corre, encore sous le coup de l'émotion. Il partage, avec son associé Mathieu Courtois de la société de production Vivement Lundi, la coproduction du film documentaire d'animation "Flee", nommé trois fois aux Oscars 2022, dont la cérémonie aura lieu le 27 mars à Los Angeles.

Déjà nommés aux Oscars pour un court-métrage en 2020

Après avoir reçu le cristal du long-métrage au prestigieux festival international d'Annecy puis deux nominations aux Baftas, l'équivalent des Césars au Royaume-Uni, le film du réalisateur danois Jonas Poher Rasmussen est nommé dans trois catégories : meilleur film d’animation mais également meilleur long-métrage documentaire et meilleur long-métrage international. "C'est la première fois qu'un documentaire est nommé dans trois catégories différentes. C'était loin d'être gagné. On se disait que si on avait une nomination, c'était déjà très fort, on sentait qu'il se passait quelque chose", explique Jean-François Le Corre, qui connaît les Oscars pour y être allé en 2020 avec le court-métrage d'animation "Mémorable", coproduit par la société rennaise.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Ce film suit l'histoire vraie d’Amin, un Afghan qui a dû fuir son pays dans les années 1980, lorsqu'il était enfant. Aujourd'hui universitaire au Danemark, il revient sur son voyage dramatique. "On vit un moment où le migrant est réduit à la notion de menace donc ce film fait du bien. On constate un écho très fort auprès de jeunes spectateurs, qui nous parlent de l'humanité du film", analyse le coproducteur rennais. Le film, produit également par des sociétés norvégiennes et suédoises, a bénéficié d'un distributeur américain qui est déjà à l'origine du succès du film coréen "Parasite" aux Oscars 2020. Cette fois, une Bretonne, Charlotte De La Gournerie, figure parmi les producteurs danois : elle a proposé le projet dès 2016 à la société rennaise.

Des Bretons sur le tapis rouge des Oscars

"Flee" connaîtra-t-il la même destinée que "Parasite", qui a remporté l'Oscar du meilleur film étranger en 2020 ? Dans cette catégorie, la concurrence est rude cette année, avec un favori, le film japonais "Drive my car". Il sera tout aussi difficile de rafler l'Oscar du meilleur film d'animation, remporté depuis près de 20 ans par les grands studios américains comme Disney. "Mais dans la catégorie meilleur documentaire, on a toutes nos chances. Beaucoup de membres votent en Europe et pas seulement aux Etats-Unis", ajoute Jean-François Le Corre.

Le duo Rennais de Vivement Lundi s'envolera pour Los Angeles afin de soutenir le film lors de la cérémonie des Oscars le 27 mars. Ils espèrent maintenant que des contraintes sanitaires ne viendront pas gâcher la fête. Le film sort le 15 juin prochain. Certains chanceux ont eu l'occasion de le voir en avant-première dimanche 6 février à Rennes lors du festival Travelling.