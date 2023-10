"C'est impressionnant !" : le public bluffé lors des Portes Ouvertes de la base aérienne d'Avord

Ce week-end, c'étaient les journées portes ouvertes de la base aérienne d'Avord dans le Cher. Les amateurs d'aviation, les passionnés mais aussi les curieux ont pu découvrir les avions de la Patrouille de France, les Rafales et assister à de la voltige aérienne, pour le plus grand plaisir des petits et grands, tous émerveillés par le spectacle.

Stéphanie, qui est venu avec ses fils, a été bluffée par un avion en particulier : "Le F16 ! Je n'en avais jamais vu jusque là, et ce qu'ils arrivent avec, c'est époustouflant ! Et le bruit, les vibrations qu'on ressent, c'est impressionnant." Une sensation confirmée par son fils : "Les cascades qu'ils font dans les airs, c'est incroyable !"

Le public a pu assister à des démonstrations de voltige aérienne. © Radio France - Phéline Leloir-Duault

Elise est venue avec ses enfants découvrir la base où travaille son mari, avec un programme bien en tête : "Ça permet de mieux comprendre leurs activités de militaire", confie-t-elle. "On a été voir le stand parcours du combattant, car c'est très ludique, les enfants adorent ! Ensuite, on a bien entendu assisté aux démonstrations aériennes, on est monté dans l'AWACS et là on va aller voir les pompiers." Elianor, la jeune fille au pair américaine à ses côtés, vit son premier meeting aérien et n'en revient pas de la taille des avions, "ça me permet de découvrir l'armée française !", explique-t-elle.

Pour Mickaël, c'est aussi l'occasion d'un retour dans le passé : "On est venus parce que mon père était militaire, il a travaillé ici à la BA-702. C'était l'occasion pour ma femme et ma fille de découvrir cet univers que j'ai connu enfant." Et sa fille est déjà presque prête à prendre la relève : "On a vu des avions dans les airs et au sol, mais bon moi j'aimerais surtout bien monter dans les avions !"

Des passionnés aux anges et des futurs pilotes au rendez-vous

Parmi les passionnés, on retrouve Cécile, qui se réjouit de voir des avions étrangers : "Le F16 belge, ce n'est pas un avion qu'on a en France. Là, on va avoir les Red Arrows du Royaume-Uni qui vont décoller dans pas longtemps. Et il y a aussi un avion allemand. C'est intéressant de voir d'autres modèles que ceux qui existent déjà chez nous", constate-t-elle. Mais ce qui l'impressionne le plus, c'est la voltige aérienne. "Ils font des figures, mais surtout des arrêts moteurs en plein vol, de la chute libre", décrit-elle. "Je pense qu'ils doivent se prendre pas mal de jets en vol, c'est très physique et très impressionnant, rien que par le bruit. Ils ne font pas de pause durant leur prestation, ils enchaînent les figures !"

Des avions étrangers étaient aussi présents sur la base, comme les Red Arrows du Royaume-Uni (ici dans le ciel). © Radio France - Phéline Leloir-Duault

Lucas, 15 ans, veut devenir pilote aéronaval : il est venu depuis Reims avec sa famille pour assister à ces portes ouvertes et il n'est pas déçu ! "On a fait quatre heures de route, mais ça valait le coup !" affirme-t-il avec le sourire. "On voit plein de Rafales, des F16, des Alpha Jet, et c'est pas mal franchement, car c'est bien pour ceux qui veulent découvrir le milieu aéronautique, mais aussi pour les connaisseurs qui veulent approfondir leurs connaissances. Le F16 m'a bien impressionné, ça nous prend au coeur, on sent la terre trembler, c'est une belle démonstration de puissance ! Mais j'ai hâte de voir ce que les Rafale vont donner, je suis assez émoustillé d'attendre. Je suis déjà monté dans un Rafale, c'est très confortable, un peu comme une F1 mais les sensations sont décuplées et on ressent toute la puissance démesurée !"

L'adolescent a déjà réfléchi à son avenir : "Au début, je n'étais pas passionné par ça, j'ai visité par hasard une base aérienne, et j'ai trouvé ça impressionnant de voir des gens à la recherche d'adrénaline et de perfection. Là je suis en seconde, donc l'an prochain, je vais prendre une spécialité maths et physique-chimie, avec de l'anglais pour l'international. En études supérieures, je vais me concentrer sur les maths, puis après quand j'aurais terminé, je passerai les tests pour être pris comme pilote."