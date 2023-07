"C'est incroyable": une Mosellane prête sa voix au personnage principal du dernier film d'animation Dreamworks

C'est une histoire qui commence un peu comme un film d'animation Dreamworks. "Je rêvais d'être actrice", confie Léana Montana. "Mais quand je disais ça à cinq ans, les gens rigolaient". Plus de quinze ans plus tard, voilà cette jeune Mosellane de 22 ans à l'affiche de l'un des blockbusters de l'année. La doubleuse, qui a grandi à Stiring-Wendel, prête sa voix à la jeune Ruby dans le film d'animation "Ruby, l'ado Kraken", dernière grosse production du studio Dreamworks, sortie dans les salles françaises le 28 juin dernier.

Tout commence à ses huit ans, quand sa mère décide de l'inscrire à l'école de théâtre Jacques-Ropital de Forbach, pour vaincre sa timidité. Pour la jeune fille, c'est une révélation. Léana Montana enchaine avec le conservatoire de Sarreguemines, de la troisième à la terminale. Elle part ensuite habiter à Paris en 2019. "Je suis vraiment partie de zéro, je n'avais aucun contact à Paris", se souvient-elle. "J'ai dû apprendre sur le tas pour savoir comment s'inscrire à des castings, comment contacter des directeurs artistiques, etc."

"Je suis une grande fan de Shrek"

Pendant un an, la jeune Mosellane enchaine les petits rôles dans des séries et des premières expériences de doublage. Un jour, elle reçoit un appel d'un directeur artistique, qui lui propose d'incarner le premier rôle d'un film d'animation, sans plus de détails à cause d'une close de confidentialité. Quelques semaines plus tard, elle apprend qu'elle travaillera pour le studio Dreamworks. "J'étais vraiment trop heureuse", raconte Léana Montana. "J'ai grandi avec Dreamworks, je suis une grande fan de Shrek."

"Quand je me dis que j'ai doublé le rôle principal d'un film où c'est littéralement écrit sur l'affiche que c'est fait par les créateurs de Shrek, c'est incroyable", continue la jeune femme. "Et je suis surtout très heureuse de rendre fière la petite Léana que j'étais, fan de tous ces films d'animation."

Devenir "le porte-parole" du personnage

Léana Montana a donc dû se glisser dans la peau de Ruby, une adolescente qui se découvre les pouvoirs d'une pieuvre géante, un Kraken, qu'elle doit tenter de maitriser pour venir à bout des personnages maléfiques que sont les sirènes. "Pour trouver cette voix, je me suis calibrée au personnage", raconte-t-elle. "C'est très instinctif. Comme c'est une adolescente plus jeune que moi, naturellement je l'ai prise dans des tonalités un peu plus aigues, avec une voix un peu maladroite."

"Au final, ça vient presque naturellement, même avec le corps. Quand tu es derrière la barre en session de doublage, tu regardes un peu ce que le personnage fait comme mouvements, comme expressions", explique la Mosellane. "Et puis, je me suis un peu identifiée au personnage, en puisant surtout dans mes expériences d'adolescente. Ruby, c'est quelqu'un qui essaie de trouver sa place, parfois elle prend beaucoup d'espace malgré elle."

Léana Montana a commencé à suivre des cours de théâtre à Forbach. - Léana Montana

"J'aime beaucoup cette thématique, parce que pendant mon enfance et mon adolescence, j'ai parfois eu la sensation de prendre de la place, ou qu'on ne m'acceptait pas complètement avec toutes les facettes de ma personnalité", confie-t-elle. "Donc c'est d'autant plus satisfaisant d'incarner un personnage dont on se sent proche. En fait, j'ai presque envie d'être son porte-parole !"

"Tout à coup, tu entends ta voix sur grand écran"

Le 28 juin dernier, jour de la sortie du film, elle était évidemment au cinéma, avec tous ses amis. "Tout à coup, tu entends ta voix sur grand écran", frémit-elle encore. "Et je vois dans la salle des gens que je ne connais pas et qui écoutent ce que j'ai fait. C'est assez intimidant mais ça n'en reste pas moins incroyable", décrit la comédienne mosellane, qui tient aussi à rappeler l'attachement à ses racines : "Je suis tellement fière d'avoir représenté Stiring-Wendel à cette échelle !"

Léana Montana travaille déjà sur des futurs projets de doublage, notamment pour un long-métrage et un jeu vidéo. Pour l'instant, elle n'a pas le droit d'en dire plus...