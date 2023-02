C'est jour de carnaval à Saint-Etienne : la circulation du tram est perturbée

Des clowns, des super-héros, des princesses, des fées, des animaux en tout genre... les Matrus vont défiler dans les rues de Saint-Etienne ce mercredi. C'est jour de carnaval ! Des centaines d'enfants sont attendus déguisés, de la place Chavanelle à la place Jean Jaurès à partir de 14h30.

ⓘ Publicité

La circulation des tram perturbée le temps du défilé

Le tram T1 circulera uniquement entre Hôpital Nord et Cité du Design.

Le tram T2 ne circulera pas.

Le tram T3 ne circulera pas de 14h30 à 15h environ, puis reprise de l’itinéraire normal entre Terrasse et Bellevue.

Des bus de remplacement sont mis en place entre Cité du design et Jean Jaurès, mais aussi entre Châteaucreus et Jean Moulin et entre rue des Creuses et Bellevue.

De 14h00 à 17h00 environ, la ligne 12 sera déviée en direction de Villeboeuf-le-Haut.

Les arrêts Hôtel de ville, Place Jean Jaurès et Grand Gonnet seront reportés à l’arrêt Georges Teissier.

La ligne 10 sera limitée à l’arrêt Place Carnot. L’arrêt Grand Gonnet ne sera pas desservi.

Des déguisements faits main par les enfants

Une quinzaine de centres aérés de la ville de Saint-Etienne devraient participer à ce carnaval, dont le centre Boris Vian, qui a travaillé en amont pour fabriquer une partie des costumes : "Il y en a qui ont fait des masques, d'autres du maquillage ou des déguisements, ils attendent ça depuis la semaine dernière !" explique le directeur Philippe Chastel. Dans son centre, environ 135 enfants de 3 à 15 ans vont défiler ce mercredi.

loading

loading