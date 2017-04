C'est "Jour de fête" à Sainte-Sévère-sur-Indre

Sainte-Sévère-sur-Indre célébre ce weekend les 70 ans du film de Jacques Tati, "Jour de fête", tourné à la fin de la Seconde Guerre mondiale dans les rues du village...

Il y a la fanfare, bien sûr. Il y a le manège évidemment. Il y a le soleil, c'est important. Il y a des facteurs, tous plus réussis les uns que les autres. Il y a le chamboule tout et le mikado géant. il y a la roulotte. Et puis il y a l'incontournable, le village, ses maisons, ses halles, ses boutiques et ses rues pavées...

Bref, nous voilà replongé dans le décor de Jour de fête. Pour les 70 ans du film, la commune s'est choisi un parrain de choix... Pierre Richard. L'acteur est très ému "c'est trop d'émotion pour moi de rendre hommage à un monsieur que j'admire particulièrement. Votre village a dû en profiter, mais il le mérite, puisqu'il a si bien accueilli Tati pendant les quelques années où il a vécu ici."

Pierre Richard et Jérôme Deschamps héritiers de l'oeuvre de Tati © Radio France - Gaëlle Fontenit

Jacques Tati a été en effet caché pendant la Seconde Guerre mondiale dans le village de Sainte Sévère. C'est pour remercier la commune et ses habitants de leur accueil qu'il avait promis de revenir faire un film un jour. Promesse tenue en 1947 avec Jour de Fête.

Pierre Richard et un facteur sur le modèle de Jacques Tati ! © Radio France - Gaëlle Fontenit

Dans la foule du film accueillant les forains, de nombreux enfants du village courent aux côtés des roulottes. 70 ans plus tard, les cheveux ont blanchi, mais nombre d'enter eux sont là, accompagnés de leurs petits-enfants. "Je jouais un gamin qui courait à l'arrivée des forains. Je suis tombé un certain nombre de fois dans les orties... mais Jacques Tati était exigeant, et on refaisait la prise..." se souvient Jean. Simone, elle, se revoit tournant après l'école avec de grands chapeaux :"Mon frère aussi tournait. Et comme il devait être habillé à chaque fois pareil, Maman s'empressait de laver les culottes... Elle pestait un peu..."

Beaucoup ont joué le jeu pour redonner à la place du village ses couleurs de 1947 © Radio France - Gaëlle Fontenit

Les festivités vont se poursuivre jusque ce dimanche 30 avril au soir. Pierre Richard n'était jamais venu en Berry. Il en gardera de belles images "c'est magnifique! Toutes ces teintes de verts, ces bosquets, ces villages... Si on m'invite, je reviens !". Rendez vous est pris dans 10 ans ?