"C'est l'effervescence" : à Longueau, les magasins de déguisements en fête pour le Nouvel An

Dans les allées de ces deux magasins de déguisements voisins, à Longueau, c'est l'heure des essayages parmi les centaines de déguisements. Objectif : respecter le thème de la soirée ! "Tous les ans on essaye de trouver un thème qui change. Cette année c'est les super-héros" expliquent ces deux jeunes clientes, costumes de Badgirl et de Deadpool à la main. Pour cette autre acheteuse, "le thème c'était Disney, je serais donc Blanche-Neige". "Il ne me manque plus que le panier avec les pommes" ajoute-t-elle en souriant.

"Beaucoup de fluo"

"Ce que les gens nous réclament, c'est beaucoup de fluo, beaucoup de "hippie", beaucoup de charleston" explique Corinne Gobeaut-Salomon, vendeuse au magasin Joyeuses Fées. "Tout ce qui se voit de loin, tout ce qui brille" complète ensuite Valérie Kampf, gérante du magasin voisin Fêtes Sensations.

Les plus jeunes plébiscitent plutôt des thèmes de films ou séries populaires. "Chez les jeunes, c'est les déguisements Casa de Papel et toutes ces choses là qui fonctionnent à Halloween, et qui refonctionnent pour les fêtes de fin d'année" précise Corinne Gobeaut-Salomon.

Corinne et Aurélie, vendeuses du magasin Joyeuses Fées à Longueau, près d'Amiens. © Radio France - Martin Duffaut

Après deux années de restrictions sanitaires, les deux magasins se réjouissent d'un Nouvel An qui reprend ses airs de fête, décorations et déguisements compris. "Toute l'année on vend bien, mais on a plusieurs pics : Halloween en numéro un, et les fêtes de fin d'année." explique Valérie Kampf. "Et cette année est très satisfaisante. C'est l'effervescence." ajoute-t-elle. Un enthousiasme partagé par sa concurrente Corinne Gobeaut-Salomon : "Au Nouvel An, on a énormément de monde. Notre affluence double voire triple".